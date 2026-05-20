Ослабление санкций: Лондон и США открыли лазейку для нефти из РФ

Нефтяной танкер. Фото иллюстративное: REUTERS/Amr Alfiky

Великобритания официально разрешила импортировать дизель и авиатопливо, изготовленные из российской нефти в третьих странах. Лондон пошел на ослабление санкций из-за резкого роста цен на энергоносители, спровоцированного конфликтом с Ираном и перекрытием Ормузского пролива.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Из-за кризиса на Ближнем Востоке Британия будет покупать топливо из нефти РФ

Новые правила импорта в Великобритании вступают в силу уже в среду, 20 мая, и будут действовать бессрочно. Согласно выданной лицензии, компаниям разрешается завозить топливо, если оно было переработано из российской сырой нефти на территории третьих стран, например, в Индии или Турции. По стандартным правилам торговли такие нефтепродукты формально уже теряют "российское происхождение", поэтому это вполне легальная лазейка для обхода санкций.

Британское правительство приняло это решение сразу после аналогичного шага Соединенных Штатов. В понедельник, 18 мая, Вашингтон продлил действие санкционных исключений на закупку российской морской нефти. Обе страны оправдывают свои действия глобальным энергетическим кризисом: из-за войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива цена нефти марки Brent подскочила до 110 долларов за баррель. Западные чиновники утверждают, что вынуждены поддерживать энергетически уязвимые страны, однако критики отмечают, что такие уступки напрямую пополняют военный бюджет РФ.

Для авиакомпаний расходы на авиакеросин составляют до четверти всех операционных расходов, поэтому перевозчики уже начали массово повышать цены на билеты, сокращать количество рейсов и предупреждать о падении прибыли.

Читайте также:

В самой Великобритании дорогое топливо разгоняет инфляцию и усиливает давление на обычных граждан. По официальным данным, британский рынок труда уже начал падать: количество вакансий резко сократилось, а бизнес сокращает зарплаты на фоне ухудшения экономических перспектив из-за ближневосточного конфликта. Разрешение на импорт более дешевого топлива из российского сырья должно стабилизировать эту ситуацию, как считают аналитики.

Кроме нефтепродуктов, Великобритания ослабила давление и на российский газовый сектор. Правительство выдало отдельную временную лицензию, которая будет действовать до 1 января следующего года. Этот документ позволяет морскую транспортировку, финансирование и брокерское обслуживание партий сжиженного природного газа (СПГ) из крупнейших российских проектов "Сахалин-2" на Дальнем Востоке и "Ямал СПГ" в Арктике. Спрос на этот газ растет из-за перебоев в Персидском заливе: например, японская компания Taiyo Oil уже законтрактовала груз с "Сахалина-2", ища альтернативу ближневосточным поставкам.

Новини.LIVE писали ранее, что Владимир Зеленский заявил, что в России массово останавливают работу нефтяных скважин. Из-за успешных атак Украины по НПЗ, в России сократились возможности для переработки нефти в больших объемах.

Также недавно украинцы подали иск против американских технокомпаний, которых обвиняют в поставках комплектующих для России, которая использует их для производства дронов и ракет. Россия до сих пор может обходить санкции, но компании свою вину при этом отрицают.