Послаблення санкцій: Лондон та США відкрили лазівку для нафти з РФ

Нафтовий танкер. Фото ілюстративне: REUTERS/Amr Alfiky

Велика Британія офіційно дозволила імпортувати дизель та авіапальне, виготовлені з російської нафти у третіх країнах. Лондон пішов на послаблення санкцій через різке зростання цін на енергоносії, спровоковане конфліктом із Іраном та перекриттям Ормузької протоки.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Через кризу на Близькому Сході Британія купуватиме пальне з нафти РФ

Нові правила імпорту у Великій Британії набувають чинності вже в середу,20 травня, та діятимуть безстроково. Згідно з виданою ліцензією, компаніям дозволяється завозити пальне, якщо воно було перероблене з російської сирої нафти на території третіх країн, наприклад, в Індії чи Туреччині. За стандартними правилами торгівлі такі нафтопродукти формально уже втрачають "російське походження", тому це цілком легальна лазівка для обходу санкцій.

Британський уряд ухвалив це рішення одразу після аналогічного кроку Сполучених Штатів. У понеділок, 18 травня, Вашингтон продовжив дію санкційних винятків на закупівлю російської морської нафти. Обидві країни виправдовують свої дії глобальною енергетичною кризою: через війну з Іраном та блокування Ормузької протоки ціна нафти марки Brent підскочила до 110 доларів за барель. Західні чиновники стверджують, що змушені підтримувати енергетично вразливі країни, проте критики наголошують, що такі поступки напряму поповнюють військовий бюджет РФ.

Для авіакомпаній витрати на авіагас становлять до чверті всіх операційних видатків, тому перевізники вже почали масово підвищувати ціни на квитки, скорочувати кількість рейсів та попереджати про падіння прибутків.

У самій Великій Британії дороге пальне розганяє інфляцію та посилює тиск на звичайних громадян. За офіційними даними, британський ринок праці вже почав падати: кількість вакансій різко скоротилася, а бізнес скорочує зарплати на тлі погіршення економічних перспектив через близькосхідний конфлікт. Дозвіл на імпорт дешевшого пального з російської сировини має стабілізувати цю ситуацію, як вважають аналітики.

Окрім нафтопродуктів, Велика Британія послабила тиск і на російський газовий сектор. Уряд видав окрему тимчасову ліцензію, яка діятиме до 1 січня наступного року. Цей документ дозволяє морське транспортування, фінансування та брокерське обслуговування партій скрапленого природного газу (СПГ) з найбільших російських проєктів "Сахалін-2" на Далекому Сході та "Ямал СПГ" в Арктиці. Попит на цей газ зростає через перебої в Перській затоці: наприклад, японська компанія Taiyo Oil вже законтрактувала вантаж із "Сахаліну-2", шукаючи альтернативу близькосхідним постачанням.

Новини.LIVE писали раніше, що Володимир Зеленський заявив, що в Росії масово зупиняють роботу нафтових свердловин. Через успішні атаки України по НПЗ, в Росії скоротилися можливості для переробки нафти у великих об'ємах.

Також нещодавно українці подали позов проти американських технокомпаній, яких звинувачують у постачанні комплектуючих для Росії, яка використовує їх для виробництва дронів та ракет. Росія досі може обходити санккції, але компанії свою вину при цьому заперечують.