Понад 400 закритих свердловин: розвідка про нафтову кризу РФ

Через успішні атаки українських безпілотників Росія скоротила нафтопереробку щонайменше на 10% у 2026 році та масово консервує свердловини. Водночас у Москві на офіційному рівні визнають гальмування економіки: міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков назвав головними стримуючими факторами зовнішні санкції та масштабний дефіцит робочої сили.

Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни, передає Новини.LIVE.

Україна не дала Росії нажитися на нафтовій світовій кризі

Тривала військова агресія проти України та регулярні удари по нафтовій інфраструктурі завдає нищівного удару по фінансовій системі Росії. Москва вже почала відкрито готуватися до погіршення ситуації. Зокрема, 18 травня міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков в інтерв'ю виданню РБК підтвердив, що російський уряд переглядає у бік зменшення свої очікування щодо зростання ВВП на наступний трирічний період. За словами посадовця, на економіку тиснуть нестача робочої сили, "зовнішні умови", серед яких санкції та конфлікт на Близькому Сході, а також зміна структури запланованих федеральних видатків та прогнози щодо ключової ставки Центробанку.

Аналітики зазначають, що така заява про проблеми дефіциту кадрів прямо суперечить риториці президента Росії Володимира Путіна, який намагається подати низький рівень безробіття як індикатор стабільності та економічного здоров'я. Водночас російський міністр запевняє, що подальше економічне зростання не спровокує прискорення інфляції, а також уникає згадок про те, що багаторічна мобілізація та залучення цивільного населення до армії вимили робочі руки з ринку праці. Оскільки Кремль ставить у пріоритет компенсацію фронтових втрат, а не розвиток внутрішнього ринку, кадровий дефіцит у Росії лише поглиблюватиметься.

В Росії поглиблюється економічна криза

Паралельно з внутрішніми кризами, Росія зазнає колосальних збитків від українських далекобійних атак.

Президент Володимир Зеленський, посилаючись на перехоплені документи Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), у 2026 році обсяги переробки нафти в РФ обвалилися щонайменше на 10%. Через це в Росії вирішили радикально скорочувати видобуток: лише одна неназвана російська компанія зупинила роботу 400 активних свердловин. При цьому процес їхнього потенційного перезапуску для Росії є дуже складним технологічно.

Втрата нафтодоларів та неконтрольовані військові витрати спровокували гостру кризу ліквідності. За даними СЗРУ, російська банківська система тріщить по швах: 11 фінансових установ перебувають на стадії підготовки до ліквідації. І ще вісім банків не можуть вижити без залучення зовнішніх ресурсів.

Загальний дефіцит федерального бюджету лише за перші п'ять місяців 2026 року склав майже 80 мільярдів доларів. Щоб покрити ці дірки, Кремль виснажує ліквідні запаси суверенного фонду добробуту та розпродує фізичне золото. Спроби влади компенсувати збитки шляхом січневого підвищення ПДВ у 2026 році провалилися. Але і цей крок, як стверджують аналітики, не приніс очікуваних податкових надходжень, а спровокував каскадний ефект: вартість послуг і товарів зросла.

Разом з тим, як повідомляли Новини.LIVE, у США знову пішли на поступки Росії. Там видали тимчасову 30-денну загальну ліцензію на купівлю російської нафти країнам.

Україна не припиняє атак на Росію. Так 17 травня в Москві під ударом опинився великий нафтопереробний завод, а також об'єкт ВПК, який займався виробництвом комплектуючих для зброї.

Втім для тотальної кризи в Росії атак недостатньо. Раніше фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE " На зламі" заявляв, що для паливної кризи в Росії необхідно пошкодити хоча б 50% нафтопереробки.