Более 400 закрытых скважин: разведка о нефтяном кризисе РФ

Пожар на НПЗ в России после прилетов дронов. Фото: соцсети

Из-за успешных атак украинских беспилотников Россия сократила нефтепереработку минимум на 10% в 2026 году и массово консервирует скважины. В то же время в Москве на официальном уровне признают торможение экономики: министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал главными сдерживающими факторами внешние санкции и масштабный дефицит рабочей силы.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны, передает Новини.LIVE.

Украина не дала России нажиться на нефтяном мировом кризисе

Продолжающаяся военная агрессия против Украины и регулярные удары по нефтяной инфраструктуре наносит сокрушительный удар по финансовой системе России. Москва уже начала открыто готовиться к ухудшению ситуации. В частности, 18 мая министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью изданию РБК подтвердил, что российское правительство пересматривает в сторону уменьшения свои ожидания по росту ВВП на следующий трехлетний период. По словам чиновника, на экономику давят нехватка рабочей силы, "внешние условия", среди которых санкции и конфликт на Ближнем Востоке, а также изменение структуры запланированных федеральных расходов и прогнозы по ключевой ставке Центробанка.

Аналитики отмечают, что такое заявление о проблемах дефицита кадров прямо противоречит риторике президента России Владимира Путина, который пытается подать низкий уровень безработицы как индикатор стабильности и экономического здоровья. В то же время российский министр уверяет, что дальнейший экономический рост не спровоцирует ускорение инфляции, а также избегает упоминаний о том, что многолетняя мобилизация и привлечение гражданского населения в армию вымыли рабочие руки с рынка труда. Поскольку Кремль ставит в приоритет компенсацию фронтовых потерь, а не развитие внутреннего рынка, кадровый дефицит в России будет только углубляться.

В России углубляется экономический кризис

Параллельно с внутренними кризисами, Россия несет колоссальные убытки от украинских дальнобойных атак.

Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на перехваченные документы Службы внешней разведки Украины (СВРУ), в 2026 году объемы переработки нефти в РФ обвалились минимум на 10%. Из-за этого в России решили радикально сокращать добычу: только одна неназванная российская компания остановила работу 400 активных скважин. При этом процесс их потенциального перезапуска для России является очень сложным технологически.

Потеря нефтедолларов и неконтролируемые военные расходы спровоцировали острый кризис ликвидности. По данным СВРУ, российская банковская система трещит по швам: 11 финансовых учреждений находятся на стадии подготовки к ликвидации. И еще восемь банков не могут выжить без привлечения внешних ресурсов.

Общий дефицит федерального бюджета только за первые пять месяцев 2026 года составил почти 80 миллиардов долларов. Чтобы покрыть эти дыры, Кремль истощает ликвидные запасы суверенного фонда благосостояния и распродает физическое золото. Попытки властей компенсировать убытки путем январского повышения НДС в 2026 году провалились. Но и этот шаг, как утверждают аналитики, не принес ожидаемых налоговых поступлений, а спровоцировал каскадный эффект: стоимость услуг и товаров выросла.

Вместе с тем, как сообщали Новини.LIVE, в США снова пошли на уступки России. Там выдали временную 30-дневную общую лицензию на покупку российской нефти странам.

Украина не прекращает атак на Россию. Так 17 мая в Москве под ударом оказался крупный нефтеперерабатывающий завод, а также объект ВПК, который занимался производством комплектующих для оружия.

Впрочем для тотального кризиса в России атак недостаточно. Ранее финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "На изломе" заявлял, что для топливного кризиса в России необходимо повредить хотя бы 50% нефтепереработки.