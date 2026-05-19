Технокомпанії США заперечують провину за російські удари по Україні

Поліцейський досліджує уламки ракети. Фото: Нацполіція України

Чотири американські технологічні корпорації, серед яких Texas Instruments та Intel, просять федеральний суд у Далласі відхилити позов п'ятьох громадян України. Потерпілі вимагають притягнути компанії до відповідальності за те, що їхні мікрочипи та процесори масово використовуються в російській зброї для нанесення ударів по українських цивільних об'єктах.

Про це повідомляє The Dallas Morning News, передає Новини.LIVE.

Російські ракети та дрони містять американські деталі

Українці стверджують, що зазнали тяжких поранень або втратили близьких унаслідок російських атак на дитячі майданчики, лікарню та шкільний гуртожиток. За даними позивачів, у зброї, якою армія Росії й завдавала ці удари, містилися програмовані пристрої та мікрочипи, виготовлені саме цими чотирма компаніями.

Українська сторона наполягає, що корпорації продавали свої технології третім особам, знаючи або маючи чітко розуміти, що в підсумку електроніка потрапить до Росії для використання у війні.

Представники технологічних компаній висловили глибоке співчуття жертвам війни, проте категорично відкинули будь-які юридичні претензії. Головний аргумент захисту зводиться до того, що позов українців має бути відхилений через превалювання федерального законодавства США

"Ці позови просять суд зробити щось по суті безпрецедентне в американському деліктному праві: притягнути американських виробників до відповідальності — згідно із законодавством штату Техас — за іноземні військові операції, у плануванні чи виконанні яких вони не брали участі", — наголосили юристи корпорацій.

Адвокати запевняють, що законодавство штату Техас не може використовуватися приватними особами для забезпечення виконання федеральних законів про зовнішню політику. Окрім цього, захист вказує на брак прямих доказів: позивачі нібито не довели, які саме напівпровідники були у конкретних ракетах і яким чином порушення експортного контролю допомогло РФ їх придбати. Корпорації також посилаються на рішення Верховного суду США 2009 року у справі "Ешкрофт проти Ікбала" та нагадують, що Росія мала цілком легальний доступ до цих електронних компонентів ще до введення жорстких обмежень у 2022 році.

Гучна справа розпочалася в грудні у суді округу Даллас, після чого відповідачі домоглися її переведення до федеральної юрисдикції. На попередньому слуханні в лютому представники українців запевнили окружного суддю США Сідні Фіцвотера, що не заперечують проти розгляду саме в його федеральній залі суду.

Для участі в процесі обидві сторони залучили провідних фахівців американської судової адвокатури. Інтереси п'ятьох українців захищають відомі юристи.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, в ГУР розсекретили з чого Росія виготовляє ударні дрони та деякі боєприпаси. Зокрема, у рамках проєкту War&Sanctions вони детально пояснили на яких військових заводах виготовляються ті чи інші види озброєння, а також з яких країн завозять комплектуючі.

Так у березні 2026 року з'ясувалося, що в модернізованих зразках БпЛА типу "Ланцет" містилися деталі зі США та КНР. Окрім того, дрони оснащують ШІ-технологіями, які неможливо дістати без обходу санкцій.

Вдалося росіянам модернізувати й дрон "Герань", який уже має реактивні моделі. В нмих також знайшли деталі не лише з Китаю та Америки, а й навіть з Німеччини.