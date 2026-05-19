Технокомпании США отрицают вину за российские удары по Украине

Полицейский исследует обломки ракеты. Фото: Нацполиция Украины

Четыре американские технологические корпорации, среди которых Texas Instruments и Intel, просят федеральный суд в Далласе отклонить иск пяти граждан Украины. Потерпевшие требуют привлечь компании к ответственности за то, что их микрочипы и процессоры массово используются в российском оружии для нанесения ударов по украинским гражданским объектам.

Об этом сообщает The Dallas Morning News, передает Новини.LIVE.

Российские ракеты и дроны содержат американские детали

Украинцы утверждают, что получили тяжелые ранения или потеряли близких в результате российских атак на детские площадки, больницу и школьное общежитие. По данным истцов, в оружии, которым армия России и наносила эти удары, содержались программируемые устройства и микрочипы, изготовленные именно этими четырьмя компаниями.

Украинская сторона настаивает, что корпорации продавали свои технологии третьим лицам, зная или имея четко понимать, что в итоге электроника попадет в Россию для использования в войне.

Представители технологических компаний выразили глубокое сочувствие жертвам войны, однако категорически отвергли любые юридические претензии. Главный аргумент защиты сводится к тому, что иск украинцев должен быть отклонен из-за превалирования федерального законодательства США

"Эти иски просят суд сделать что-то по сути беспрецедентное в американском деликтном праве: привлечь американских производителей к ответственности — согласно законодательству штата Техас — за иностранные военные операции, в планировании или выполнении которых они не участвовали", — отметили юристы корпораций.

Адвокаты уверяют, что законодательство штата Техас не может использоваться частными лицами для обеспечения выполнения федеральных законов о внешней политике. Кроме этого, защита указывает на недостаток прямых доказательств: истцы якобы не доказали, какие именно полупроводники были в конкретных ракетах и каким образом нарушение экспортного контроля помогло РФ их приобрести. Корпорации также ссылаются на решение Верховного суда США 2009 года по делу "Эшкрофт против Икбала" и напоминают, что Россия имела вполне легальный доступ к этим электронным компонентам еще до введения жестких ограничений в 2022 году.

Громкое дело началось в декабре в суде округа Даллас, после чего ответчики добились его перевода в федеральную юрисдикцию. На предварительном слушании в феврале представители украинцев заверили окружного судью США Сидни Фицвотера, что не возражают против рассмотрения именно в его федеральном зале суда.

Для участия в процессе обе стороны привлекли ведущих специалистов американской судебной адвокатуры. Интересы пятерых украинцев защищают известные юристы.

Как уже сообщали Новини.LIVE, в ГУР рассекретили из чего Россия изготавливает ударные дроны и некоторые боеприпасы. В частности, в рамках проекта War&Sanctions они подробно объяснили на каких военных заводах изготавливаются те или иные виды вооружения, а также из каких стран завозят комплектующие.

Так в марте 2026 года выяснилось, что в модернизированных образцах БпЛА типа "Ланцет" содержались детали из США и КНР. Кроме того, дроны оснащают ИИ-технологиями, которые невозможно получить без обхода санкций.

Удалось россиянам модернизировать и дрон "Герань", который уже имеет реактивные модели. В них также нашли детали не только из Китая и Америки, но даже из Германии.