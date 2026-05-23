Сибига призвал усилить санкции против РФ и ударить по "теневому флоту"

Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что международные партнеры должны усиливать санкционное давление на Россию, а не искать способы смягчения ограничений для Кремля. По словам главы МИД, Россия несет серьезные потери на фронте и сталкивается со все большими проблемами в экономике.

Об этом Сибига сказал во время церемонии поднятия флага морской пехоты у здания МИД по случаю Дня морской пехоты Украины, передает Новини.LIVE.

Сибига об ограничениях для России

Министр подчеркнул, что дипломатическое давление на Украину является попыткой Москвы компенсировать свои неудачи на поле боя.

"Россия много теряет на фронте. Российская экономика в сложной ситуации. Россияне не достигают никаких целей на поле боя и поэтому они пытаются путем дипломатических манипуляций давить на Украину", — заявил Сибига.

Отдельно глава украинской дипломатии акцентировал на необходимости усиления ограничений против российского "теневого флота" и морской логистики РФ. По его словам, одним из ключевых шагов должен стать запрет предоставления морских услуг российским компаниям и судам.

Читайте также:

"На сегодня очень важно достичь запрета предоставления так называемых морских услуг для России", — подчеркнул министр.

Сибига также поддержал действия европейских стран по задержанию танкеров, которые используются Россией для обхода санкций. Он сообщил, что в Швеции продолжается судебный процесс по возможной конфискации одного из таких судов. По словам министра, это может стать важным прецедентом для других стран Европейского Союза.

Кроме того, глава МИД выразил надежду, что после политических изменений в Венгрии позиция Будапешта относительно отдельных санкционных решений ЕС может измениться.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский ввел новый пакет санкций против российских военных и "теневого флота" страны-агрессора.

А также ранее Андрей Сибига подчеркнул, что Украина рассчитывает на открытие кластеров для вступления в ЕС уже в июне.