Сибига озвучил сроки запуска спецтрибунала для РФ

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в течение ближайшего года. Сейчас идет процесс ратификации международных документов странами-участницами, которые присоединились к его созданию. Его планируют разместить в Гааге.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

Спецтрибунал для РФ может заработать уже через год

Сибига рассказал, что к созданию спецтрибунала уже присоединились 36 государств и Европейский Союз. Это, по его словам, подтверждает наличие политической поддержки, финансирования и готовности формировать международные группы для работы над привлечением России к ответственности.

"Мой прогноз — в течение года (состоится запуск трибунала — ред.), потому что еще должна состояться ратификация странами подписанного имплементационного документа по созданию спецтрибунала", — заявил он.

По словам министра, Нидерланды уже согласились стать страной, где будет размещен специальный трибунал.

Читайте также:

Глава МИД также подчеркнул, что Украина фактически завершила формирование международной инфраструктуры для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.

"Мы фактически завершили развитие инфраструктуры привлечения к ответственности — это спецтрибунал, реестр убытков и компенсационная комиссия", — отметил он.

Отдельно министр подчеркнул, что привлечение России к ответственности является одним из ключевых элементов достижения справедливого мира.

Вопрос создания трибунала и его работы также обсуждали во время заседания Совета Европы на уровне министров иностранных дел в Молдове.

Как писали Новини.LIVE, перед спецтрибуналом могут предстать около 30 высокопоставленных чиновников РФ. В частности это российский диктатор Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава МИД РФ Сергей Лавров. А также генералы, командиры и другое политическое и военное руководство.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая сообщила, что уже стартовал набор судей в спецтрибунал. По ее словам, трибунал может полноценно работать уже во второй половине 2027 года. Вся юридическая подготовка уже завершена.