Не только Путин: на скамье подсудимых могут оказаться 30 топ-чиновников РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Украина рассчитывает, что в рамках будущего специального трибунала за преступление агрессии против Украины перед судом могут предстать около 30 высокопоставленных чиновников РФ. Речь идет не только о руководстве страны, но и о представителях военного и политического уровня. В перспективе трибунал должен охватить ключевых организаторов и исполнителей агрессии.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила в эфире День.LIVE в пятницу, 15 мая.

Мудрая о наказании для высокопоставленных чиновников РФ

По словам Ирины Мудрой, первыми приговоры могут получить ключевые организаторы полномасштабной войны против Украины. В то же время круг обвиняемых будет значительно шире тройки высшего руководства России.

Объясняя, кого именно может касаться преследования, Мудрая очертила возможный перечень фигурантов:

"Это президент РФ, это премьер-министр и это министр иностранных дел, но ими не ограничиваются. Наша надежда, что этот перечень будет достигать 30 человек — это и генералы, командиры, политическое, военное руководство Российской Федерации, члены Думы. То есть, это все топ-чиновники высшего веса России, которые принимали решение о начале планирования, начало организации этой агрессивной войны".

В частности, представитель ОПУ отметила, что Украина надеется уже в следующем году перейти к этапу формирования специального трибунала в Гааге, который должен расследовать преступление агрессии России против Украины.

Новини.LIVE информировали, что специальный трибунал по преступлению агрессии РФ против Украины может начать работу в 2027 году. Сейчас идет практическая подготовка — формируется состав судей, а также создается необходимая инфраструктура. После завершения организационного этапа трибунал должен заработать.

Новини.LIVE также сообщали, что 15 апреля в Кишиневе 36 стран вместе с Европейским Союзом подписали соглашение о создании руководящего комитета специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Речь идет о новом международном механизме, который должен обеспечить привлечение к ответственности за развязывание войны — подобного по значению процессам в Нюрнберге и Токио.