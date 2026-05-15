Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не только Путин: на скамье подсудимых могут оказаться 30 топ-чиновников РФ

Не только Путин: на скамье подсудимых могут оказаться 30 топ-чиновников РФ

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 23:58
Не только Путин: на скамье подсудимых могут оказаться 30 топ-чиновников РФ
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Украина рассчитывает, что в рамках будущего специального трибунала за преступление агрессии против Украины перед судом могут предстать около 30 высокопоставленных чиновников РФ. Речь идет не только о руководстве страны, но и о представителях военного и политического уровня. В перспективе трибунал должен охватить ключевых организаторов и исполнителей агрессии.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила в эфире День.LIVE в пятницу, 15 мая.

Мудрая о наказании для высокопоставленных чиновников РФ

По словам Ирины Мудрой, первыми приговоры могут получить ключевые организаторы полномасштабной войны против Украины. В то же время круг обвиняемых будет значительно шире тройки высшего руководства России.

Объясняя, кого именно может касаться преследования, Мудрая очертила возможный перечень фигурантов:

"Это президент РФ, это премьер-министр и это министр иностранных дел, но ими не ограничиваются. Наша надежда, что этот перечень будет достигать 30 человек — это и генералы, командиры, политическое, военное руководство Российской Федерации, члены Думы. То есть, это все топ-чиновники высшего веса России, которые принимали решение о начале планирования, начало организации этой агрессивной войны".

Читайте также:

В частности, представитель ОПУ отметила, что Украина надеется уже в следующем году перейти к этапу формирования специального трибунала в Гааге, который должен расследовать преступление агрессии России против Украины.

Новини.LIVE информировали, что специальный трибунал по преступлению агрессии РФ против Украины может начать работу в 2027 году. Сейчас идет практическая подготовка — формируется состав судей, а также создается необходимая инфраструктура. После завершения организационного этапа трибунал должен заработать.

Новини.LIVE также сообщали, что 15 апреля в Кишиневе 36 стран вместе с Европейским Союзом подписали соглашение о создании руководящего комитета специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Речь идет о новом международном механизме, который должен обеспечить привлечение к ответственности за развязывание войны — подобного по значению процессам в Нюрнберге и Токио.

трибунал над россией война в Украине Россия эфир Новини.LIVE
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации