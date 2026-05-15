Не лише Путін: на лаві підсудних можуть опинитися 30 топпосадовців РФ

Російський диктатор Володимир Путін.

Україна розраховує, що в межах майбутнього спеціального трибуналу за злочин агресії проти України перед судом можуть постати близько 30 високопосадовців РФ. Йдеться не лише про керівництво країни, а й про представників військового та політичного рівня. У перспективі трибунал має охопити ключових організаторів та виконавців агресії.

Про це заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра заявила в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 15 травня.

Мудра про покарання для високопосадовців РФ

За словами Ірини Мудрої, першими вироки можуть отримати ключові організатори повномасштабної війни проти України. Водночас коло обвинувачених буде значно ширшим за трійку найвищого керівництва Росії.

Пояснюючи, кого саме може стосуватися переслідування, Мудра окреслила можливий перелік фігурантів:

"Це президент РФ, це прем'єр-міністр і це міністр закордонних справ, але ними не обмежуються. Наше сподівання, що цей перелік буде сягати 30 осіб — це і генерали, командири, політичне, військове керівництво Російської Федерації, члени Думи. Тобто, це всі топпосадовці найвищої ваги Росії, які приймали рішення про початок планування, початок організації цієї агресивної війни".

Зокрема, представниця ОПУ зазначила, що Україна сподівається вже наступного року перейти до етапу формування спеціального трибуналу в Гаазі, який має розслідувати злочин агресії Росії проти України.

Новини.LIVE інформували, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України може розпочати роботу у 2027 році. Наразі триває практична підготовка — формується склад суддів, а також створюється необхідна інфраструктура. Після завершення організаційного етапу трибунал має запрацювати.

Новини.LIVE також повідомляли, що 15 квітня у Кишиневі 36 країн разом із Європейським Союзом підписали угоду про створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Йдеться про новий міжнародний механізм, який має забезпечити притягнення до відповідальності за розв’язання війни — подібного за значенням до процесів у Нюрнберзі та Токіо.