Сибіга озвучив терміни запуску спецтрибуналу для РФ

Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже протягом найближчого року. Наразі триває процес ратифікації міжнародних документів країнами-учасницями, які долучилися до його створення. Його планують розмістити у Гаазі.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

Спецтрибунал для РФ може запрацювати вже за рік

Сибіга розповів, що до створення спецтрибуналу вже долучилися 36 держав та Європейський Союз. Це, за його словами, підтверджує наявність політичної підтримки, фінансування та готовності формувати міжнародні групи для роботи над притягненням Росії до відповідальності.

"Мій прогноз — протягом року (відбудеться запуск трибуналу — ред.), тому що ще має відбутися ратифікація країнами підписаного імплементаційного документа щодо створення спецтрибуналу", — заявив він.

За словами міністра, Нідерланди вже погодилися стати країною, де буде розміщений спеціальний трибунал.

Читайте також:

Глава МЗС також наголосив, що Україна фактично завершила формування міжнародної інфраструктури для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

"Ми фактично завершили розбудову інфраструктури притягнення до відповідальності — це спецтрибунал, реєстр збитків і компенсаційна комісія", — зазначив він.

Окремо міністр підкреслив, що притягнення Росії до відповідальності є одним із ключових елементів досягнення справедливого миру.

Питання створення трибуналу та його роботи також обговорювали під час засідання Ради Європи на рівні міністрів закордонних справ у Молдові.

Як писали Новини.LIVE, перед спецтрибуналом можуть постати близько 30 високопосадовців РФ. Зокрема це російський диктатор Володимир Путін, прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін та глава МЗС РФ Сергій Лавров. А також генерали, командири та інше політичне й військове керівництво.

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра повідомила, що вже стартував набір суддів до спецтрибуналу. За її словами, трибунал може повноцінно працювати вже у другій половині 2027 року. Всю юридичну підготовку вже завершено.