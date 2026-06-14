Сибига поблагодарил Великобританию за перехват российского судна, подпадающего под санкции

Сибига поблагодарил Британию за перехват санкционного российского судна
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14 июня прокомментировал действия Великобритании по перехвату одного из российских судов, подпадающих под санкции, в Ла-Манше. Он подчеркнул, что такие шаги являются важной частью санкционного давления на Россию.
Об этом он заявил в соцсети Х, передает Новини.LIVE.
Почему необходимо усиливать давление на РФ
По словам главы МИД, противодействие теневому флоту России является важной составляющей международных санкций и напрямую влияет на финансовые возможности страны-агрессора.
"Благодарен Иветт Купер за лидерство и решительные действия Великобритании. Теневой флот России — это инструмент войны. Каждое остановленное такое судно означает меньше денег для российской военной машины. Перекрытие этих доходов помогает уменьшить способность России финансировать ракетные и дронные атаки на украинские города. Мы должны продолжать усиливать давление и закрывать каждую возможность, которая позволяет России финансировать свою агрессию", — подчеркнул Сибига.
Он добавил, что дальнейшее усиление санкционного давления и контроль за морскими перевозками помогают сокращать ресурсы, которые Россия использует для ведения войны против Украины.
Недавно Андрей Сибига заявил, что Украина передала открытое письмо Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину по дипломатическим каналам. В Кремле подтвердили, что ознакомились с документом, однако отметили, что ответ на него будет дан позже.
Также глава МИД рассказал, что до 24 февраля 2022 года мир в значительной степени по инерции воспринимал мир как постоянную данность. Однако после начала полномасштабной войны осознал, что безопасность является общей ответственностью государств.