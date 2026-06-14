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Главная Новости дня Сибига поблагодарил Британию за перехват санкционного российского судна

Сибига поблагодарил Британию за перехват санкционного российского судна

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 15:28
Сибига поблагодарил Великобританию за перехват российского судна, подпадающего под санкции
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14 июня прокомментировал действия Великобритании по перехвату одного из российских судов, подпадающих под санкции, в Ла-Манше. Он подчеркнул, что такие шаги являются важной частью санкционного давления на Россию.

Об этом он заявил в соцсети Х, передает Новини.LIVE.

Почему необходимо усиливать давление на РФ

По словам главы МИД, противодействие теневому флоту России является важной составляющей международных санкций и напрямую влияет на финансовые возможности страны-агрессора.

Сибига поблагодарил Британию за перехват санкционного российского судна - фото 1
Сообщение Андрея Сибиги в соцсети Х. Фото: скриншот

"Благодарен Иветт Купер за лидерство и решительные действия Великобритании. Теневой флот России — это инструмент войны. Каждое остановленное такое судно означает меньше денег для российской военной машины. Перекрытие этих доходов помогает уменьшить способность России финансировать ракетные и дронные атаки на украинские города. Мы должны продолжать усиливать давление и закрывать каждую возможность, которая позволяет России финансировать свою агрессию", — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что дальнейшее усиление санкционного давления и контроль за морскими перевозками помогают сокращать ресурсы, которые Россия использует для ведения войны против Украины.

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Недавно Андрей Сибига заявил, что Украина передала открытое письмо Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину по дипломатическим каналам. В Кремле подтвердили, что ознакомились с документом, однако отметили, что ответ на него будет дан позже.

Также глава МИД рассказал, что до 24 февраля 2022 года мир в значительной степени по инерции воспринимал мир как постоянную данность. Однако после начала полномасштабной войны осознал, что безопасность является общей ответственностью государств.

Великобритания МИД Андрей Сибига
Литвин Виктория - редактор
Автор:
Литвин Виктория
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