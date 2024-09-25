Зеленский может не встретиться с Майком Джонсоном — что случилось

Президент США Владимир Зеленский. Фото: ОП

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что "не уверен", сможет ли встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, когда тот приедет в Вашингтон. По его словам, расписание заседаний изменилось.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Как известно, в четверг, 26 сентября, Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы встретиться там с президентом США Джо Байденом и членами Конгресса. Однако, по словам спикера Палаты представителей Конгресса, встреча может не состояться, потому что "планы изменились" и он не уверен, будет ли в городе.

"Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень текучее. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Итак, пока я не уверен ", — сказал Джонсон.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп также сообщил, что не встретится с Зеленским. Его команда заявила, что подобных встреч вообще не планировалось.

Напомним, недавно Трамп по-хамски высказался в адрес Зеленского, находящегося в США с официальным визитом. Также он заявил, что подойдет к политике в Украине "по-другому".

Кроме того, мы сообщали, что 25 сентября украинский президент встретился с рядом мировых политиков. Среди них президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Вьетнама То Лам и генсек НАТО Йенс Столтенберг.