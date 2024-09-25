Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Джонсон заявил, что не уверен, встретится ли с Зеленским в Вашингтоне arrow

Джонсон заявил, что не уверен, встретится ли с Зеленским в Вашингтоне

25 сентября 2024 13:37
Карина Приходько - Редактор
Зеленский может не встретиться с Майком Джонсоном — что случилось
Президент США Владимир Зеленский. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что "не уверен", сможет ли встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, когда тот приедет в Вашингтон. По его словам, расписание заседаний изменилось. 

Об этом сообщает "Голос Америки".

Читайте также:

Почему встреча Зеленского и Джонсона может не состояться

Как известно, в четверг, 26 сентября, Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы встретиться там с президентом США Джо Байденом и членами Конгресса. Однако, по словам спикера Палаты представителей Конгресса, встреча может не состояться, потому что "планы изменились" и он не уверен, будет ли в городе.

"Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень текучее. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Итак, пока я не уверен ", — сказал Джонсон.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп также сообщил, что не встретится с Зеленским. Его команда заявила, что подобных встреч вообще не планировалось.

Напомним, недавно Трамп по-хамски высказался в адрес Зеленского, находящегося в США с официальным визитом. Также он заявил, что подойдет к политике в Украине "по-другому".

Кроме того, мы сообщали, что 25 сентября украинский президент встретился с рядом мировых политиков. Среди них президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Вьетнама То Лам и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Владимир Зеленский США война переговоры Конгресс

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:26 Полиция и СБУ проводят обыски у львовского активиста Стахива

14:22 В Одесской области подросток на машине отца сбил девочку

14:21 Украинским беженцам одна из стран Европы облегчит трудоустройство

14:19 Глава МИД Великобритании публично унизил Путина на Совбезе ООН

14:09 Депутаты призвали Садового контролировать запуск мусороперерабатывающего завода

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

14:04 Последний переход на зимнее время — когда украинцам нужно перевести часы

14:02 Укрзализныця увеличит объемы перевозок в ЕС — что известно

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

13:58 Свет с моря — в Одесской области разместят плавучие электростанции

13:49 Оккупанты используют ЗАЭС как полигон для обучения пилотов дронов

14:26 Полиция и СБУ проводят обыски у львовского активиста Стахива

14:22 В Одесской области подросток на машине отца сбил девочку

14:21 Украинским беженцам одна из стран Европы облегчит трудоустройство

14:19 Глава МИД Великобритании публично унизил Путина на Совбезе ООН

14:09 Депутаты призвали Садового контролировать запуск мусороперерабатывающего завода

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

14:04 Последний переход на зимнее время — когда украинцам нужно перевести часы

14:02 Укрзализныця увеличит объемы перевозок в ЕС — что известно

13:58 Свет с моря — в Одесской области разместят плавучие электростанции

13:49 Оккупанты используют ЗАЭС как полигон для обучения пилотов дронов

13:46 Приятные сюрпризы природы — прогноз погоды в Киеве на завтра

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Text

08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024
Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью