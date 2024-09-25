Зеленський може не зустрітись з Майком Джонсоном — що трапилось

Президент США Володимир Зеленський. Фото: ОП

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що "не впевнений" чи зможе зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, коли той приїде до Вашингтона. За його словами, розклад засідань змінився.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Чому зустріч Зеленського та Джонсона може не відбутись

Як відомо, у четвер, 26 вересня, Зеленський прибуде до Вашингтона, аби зустрітись там з президентом США Джо Байденом та з членами Конгресу. Однак, за словами спікера Палати представників Конгресу, зустріч може не відбутися, бо "плани змінилися" і він не впевнений, чи буде в місті.

"Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений", — сказав Джонсон.

Зазначається, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп також повідомив, що не зустрінеться із Зеленським. Його команда заявила, що подібних зустрічей взагалі не планувалося.

Нагадаємо, нещодавно Трамп по-хамськи висловився на адресу Зеленського, що перебуває у США з офіційним візитом. Також він заявив, що підійде до політики в Україні "по-іншому.

Крім того, ми повідомляли, що 25 вересня український президент зустрівся з низкою світових політиків. Серед них президент Туреччини Реджеп Ердоган, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент В'єтнаму То Лам та генсек НАТО Єнс Столтенберг.