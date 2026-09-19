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Главная Новости дня Дефицит ракет в США ударил по поставкам оружия союзникам

Дефицит ракет в США ударил по поставкам оружия союзникам

Ua ru
19 сентября 2026 14:32
Patriot и Tomahawk под вопросом: США предупредили союзников
Противоракетный комплекс Пэтриот. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки предупредили союзников о возможных задержках поставок ряда ключевых вооружений, которые в отдельных случаях могут достигать пяти лет. Причиной называют необходимость восстановить американские запасы боеприпасов после масштабного расхода вооружений в ходе войны с Ираном. Несколько европейских стран уже ожидают переноса сроков получения ракетных систем и средств противовоздушной обороны.

На фоне дефицита американских запасов ситуация затрагивает и планы Украины по получению дополнительных ракет для Patriot, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники Bloomberg

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Одной из стран, столкнувшихся с проблемой поставок, стала Германия. Берлин просил Вашингтон ускорить получение крылатых ракет большой дальности Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon, однако, по данным Bloomberg, производитель Tomahawk компания Raytheon в нынешних условиях вряд ли сможет выполнить немецкий заказ в течение ближайших пяти лет. С задержками также столкнулись некоторые страны Восточной Европы, использующие американские вооружения.

Американские запасы оказались под серьезной нагрузкой

По данным, приведенным Bloomberg, в ходе войны с Ираном США использовали более половины наиболее современных ракет для Patriot, около трети запасов Tomahawk и почти половину высокоточных ракет и перехватчиков THAAD. Бюджетное управление Конгресса США ранее оценивало, что с июня 2025 года американские вооруженные силы могли израсходовать до двух третей запасов противоракетных перехватчиков. При этом оборонные предприятия уже увеличивают производственные мощности: Lockheed Martin планирует нарастить выпуск наиболее современных перехватчиков PAC-3 MSE примерно с 600 до 2000 единиц в год.

Дефицит американских перехватчиков непосредственно касается Украины, которая добивается дополнительных ракет для систем Patriot перед зимним периодом. Вопрос поставок средств ПВО Украине должен обсуждаться на предстоящих встречах в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Одновременно европейские страны рассматривают возможность получения лицензий на производство Patriot, а США продолжают поставлять вооружения, которые европейские партнеры закупают для Украины через механизмы НАТО и ЕС. 

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Напомним, Новини.LIVE цитировали Владимира Зеленского, который привел цифры, сколько противоракет необходимо Украине для отражения российских атак. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Европейский союз приготовил солидный пакет поддержки украинской ПВО перед наступлением зимы. 

США ПВО ракеты война в Украине Patriot
Катерина Османская - Редактор
Автор:
Катерина Османская

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