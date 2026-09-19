Patriot и Tomahawk под вопросом: США предупредили союзников

Противоракетный комплекс Пэтриот. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки предупредили союзников о возможных задержках поставок ряда ключевых вооружений, которые в отдельных случаях могут достигать пяти лет. Причиной называют необходимость восстановить американские запасы боеприпасов после масштабного расхода вооружений в ходе войны с Ираном. Несколько европейских стран уже ожидают переноса сроков получения ракетных систем и средств противовоздушной обороны.

На фоне дефицита американских запасов ситуация затрагивает и планы Украины по получению дополнительных ракет для Patriot, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники Bloomberg.

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Одной из стран, столкнувшихся с проблемой поставок, стала Германия. Берлин просил Вашингтон ускорить получение крылатых ракет большой дальности Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon, однако, по данным Bloomberg, производитель Tomahawk компания Raytheon в нынешних условиях вряд ли сможет выполнить немецкий заказ в течение ближайших пяти лет. С задержками также столкнулись некоторые страны Восточной Европы, использующие американские вооружения.

Американские запасы оказались под серьезной нагрузкой

По данным, приведенным Bloomberg, в ходе войны с Ираном США использовали более половины наиболее современных ракет для Patriot, около трети запасов Tomahawk и почти половину высокоточных ракет и перехватчиков THAAD. Бюджетное управление Конгресса США ранее оценивало, что с июня 2025 года американские вооруженные силы могли израсходовать до двух третей запасов противоракетных перехватчиков. При этом оборонные предприятия уже увеличивают производственные мощности: Lockheed Martin планирует нарастить выпуск наиболее современных перехватчиков PAC-3 MSE примерно с 600 до 2000 единиц в год.

Дефицит американских перехватчиков непосредственно касается Украины, которая добивается дополнительных ракет для систем Patriot перед зимним периодом. Вопрос поставок средств ПВО Украине должен обсуждаться на предстоящих встречах в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Одновременно европейские страны рассматривают возможность получения лицензий на производство Patriot, а США продолжают поставлять вооружения, которые европейские партнеры закупают для Украины через механизмы НАТО и ЕС.

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