Patriot і Tomahawk під питанням: США попередили союзників

Протиракетний комплекс "Петріот". Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки попередили союзників про можливі затримки з постачанням низки ключових видів озброєння, які в окремих випадках можуть сягати п’яти років. Причиною називають необхідність відновити американські запаси боєприпасів після масштабного витрачання озброєння під час війни з Іраном. Кілька європейських країн уже очікують на перенесення термінів отримання ракетних систем та засобів протиповітряної оборони.

На тлі дефіциту американських запасів ситуація зачіпає й плани України щодо отримання додаткових ракет для Patriot, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела Bloomberg.

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Однією з країн, що зіткнулися з проблемою поставок, стала Німеччина. Берлін просив Вашингтон прискорити отримання крилатих ракет великої дальності Tomahawk і наземних пускових установок Typhon, однак, за даними Bloomberg, виробник Tomahawk — компанія Raytheon — у нинішніх умовах навряд чи зможе виконати німецьке замовлення протягом найближчих п’яти років. З затримками також зіткнулися деякі країни Східної Європи, які використовують американське озброєння.

Американські запаси опинилися під серйозним навантаженням

За даними, наведеними Bloomberg, під час війни з Іраном США використали понад половину найсучасніших ракет для Patriot, близько третини запасів Tomahawk і майже половину високоточних ракет та перехоплювачів THAAD. Бюджетне управління Конгресу США раніше оцінювало, що з червня 2025 року американські збройні сили могли витратити до двох третин запасів протиракетних перехоплювачів. При цьому оборонні підприємства вже збільшують виробничі потужності: Lockheed Martin планує наростити випуск найсучасніших перехоплювачів PAC-3 MSE приблизно з 600 до 2000 одиниць на рік.

Дефіцит американських перехоплювачів безпосередньо стосується України, яка домагається додаткових ракет для систем Patriot перед зимовим періодом. Питання поставок засобів ППО Україні має обговорюватися на майбутніх зустрічах у Нью-Йорку в рамках тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Водночас європейські країни розглядають можливість отримання ліцензій на виробництво Patriot, а США продовжують постачати озброєння, яке європейські партнери закуповують для України через механізми НАТО та ЄС.

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