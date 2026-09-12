Зеленський заявив про дефіцит ракет Patriot та виробництво в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна стикається з дефіцитом ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot, зокрема перехоплювачів PAC-3. Водночас Київ веде переговори зі Сполученими Штатами щодо отримання ліцензії на виробництво таких ракет в Україні. Вже проведено відповідні зустрічі.

Про це Зеленський заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Президент заявив про дефіцит ракет для Patriot

За словами Зеленського, зараз існує велика черга країн, які очікують на постачання ракет для Patriot. Найбільш складною є ситуація з PAC-3, які використовуються для перехоплення балістичних цілей.

Він зазначив, що Україна хоче не лише отримувати готові ракети від партнерів, а й налагодити їхнє виробництво на власній території. Для цього українська сторона обговорює зі США можливість ліцензування відповідних технологій.

"Ми говоримо про ліцензії на виробництво систем і ракет, передусім ракет Patriot", — сказав він.

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Президент додав, що українські та американські виробники вже проводили відповідні зустрічі. За його словами, Київ зацікавлений у тому, щоб переговори дали практичний результат якомога швидше.

Водночас Зеленський наголосив, що значну частину озброєння для України зараз закуповують європейські партнери. Він назвав Європу лідером за обсягами фінансування України, однак зазначив, що грошей недостатньо, якщо необхідних засобів ППО та ракет фізично бракує.

Президент також закликав США посилити санкційний тиск на Росію, зокрема обмежити її можливості фінансувати виробництво зброї.

Як писали Новини.LIVE, в Україні виникла проблема з ракетами для винищувачів F-16 та систем ППО Patriot через значний дефіцит боєприпасів. На тлі цього Київ шукає можливості для поповнення запасів та посилення протиповітряної оборони. Водночас партнери продовжують допомагати Україні з постачанням необхідних ракет.

Німеччина терміново передасть Україні додаткові ракети для систем Patriot. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий прискорити постачання через потребу України в посиленні ППО. Ракети мають допомогти українським військовим захищати небо від російських атак.