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Главная Новости дня Очередь за ракетами Patriot: Зеленский рассказал о планах Украины

Очередь за ракетами Patriot: Зеленский рассказал о планах Украины

Ua ru
12 сентября 2026 15:51
Репортаж
Зеленский заявил о дефиците ракет Patriot и их производстве в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина сталкивается с дефицитом ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot, в частности перехватчиков PAC-3. В то же время Киев ведет переговоры с Соединенными Штатами о получении лицензии на производство таких ракет в Украине. Соответствующие встречи уже состоялись.

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Об этом Зеленский заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Президент заявил о дефиците ракет для Patriot

По словам Зеленского, сейчас существует большая очередь стран, ожидающих поставки ракет для Patriot. Наиболее сложной является ситуация с PAC-3, которые используются для перехвата баллистических целей.

Он отметил, что Украина хочет не только получать готовые ракеты от партнеров, но и наладить их производство на своей территории. Для этого украинская сторона обсуждает с США возможность лицензирования соответствующих технологий.

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"Мы говорим о лицензиях на производство систем и ракет, прежде всего ракет Patriot", — сказал он.

Президент добавил, что украинские и американские производители уже проводили соответствующие встречи. По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы переговоры дали практический результат как можно скорее.

В то же время Зеленский подчеркнул, что значительную часть вооружения для Украины сейчас закупают европейские партнеры. Он назвал Европу лидером по объемам финансирования Украины, однако отметил, что денег недостаточно, если необходимых средств ПВО и ракет физически не хватает.

Президент также призвал США усилить санкционное давление на Россию, в частности ограничить её возможности финансировать производство оружия.

Как писали Новини.LIVE, в Украине возникла проблема с ракетами для истребителей F-16 и систем ПВО Patriot из-за значительного дефицита боеприпасов. На этом фоне Киев ищет возможности для пополнения запасов и укрепления противовоздушной обороны. В то же время партнеры продолжают помогать Украине с поставками необходимых ракет.

Германия в срочном порядке передаст Украине дополнительные ракеты для систем Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов ускорить поставки в связи с потребностью Украины в усилении ПВО. Ракеты должны помочь украинским военным защищать небо от российских атак.

Владимир Зеленский США финансовая помощь ЕС Patriot
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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