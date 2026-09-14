Виробництво Patriot у США та ліцензія для України: заява Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

США розглядають можливість надати Україні ліцензію на виготовлення спрощеної модифікації ракет для Patriot. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що американський ВПК вийшов на рекордний темп випуску цих перехоплювачів і переобладнує заводи під виробництво на ракети Tomahawk, комплекси THAAD та Patriot.

Про це Новини.LIVE повідомляє, посилаючись на заяви президента, які він зробив під час спілкування з журналістами на борту свого літака.

Реклама

Трамп заявив про шанси для України на виробництво ракет Patriot

Відповідаючи на запитання представників медіа про те, чи отримає президент України Володимир Зеленський додаткові системи протиповітряної оборони Patriot та дозволи на їхній випуск, американський лідер зазначив: "Ми говоримо про це… менш складну версію".

Водночас голова Білого дому не назвав конкретної моделі перехоплювача, яку можуть дозволити збирати українським фахівцям, і не уточнив, чи погодили цю ініціативу американські оборонні компанії-підрядники.

Трамп заявив про рекордні обсяги виробництво ракет до Patriot

Разом із тим, як каже Дональд Трамп, Сполучені Штати розгорнули безпрецедентне нарощування власних потужностей із виготовлення протиракет Patriot, перевершивши всі минулі історичні показники. За словами Дональда Трампа, такі темпи необхідні для оперативного відновлення національних складів, звідки значну частку передали Силам оборони України.

Читайте також:

"У нас є великі запаси певних видів зброї. Багато з них, як ви знаєте, практично не обмежені. У нас дуже великі запаси. Що стосується елітних зразків, то значну їх частину було передано Україні, але зараз ми дуже швидко їх виготовляємо. Ми дуже швидко нарощуємо наші запаси. Зараз ми виробляємо більше ракет Patriot ніж будь-коли раніше", — заявив президент США.

Щоб компенсувати передане озброєння, американський військово-промисловий комплекс не лише перевів персонал на понаднормовий графік, а й будує нові підприємства та системно змінює призначення наявних виробничих ліній.

Переоснащення охоплює випуск крилатих ракет Tomahawk, комплексів протиракетної оборони THAAD та систем Patriot.

"І, маю на увазі, заводи не просто працюють у понаднормовий час. Заводи буквально переобладнуються для виробництва ракет Patriot та інших систем. Patriot, Tomahawk заводи переобладнуються. Тож це не просто понаднормовий час на одному дуже великому заводі", — підкреслив Трамп.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна відчуває гострий брак ракет до комплексів Patriot та літаків F-16 на тлі частих обстрілів з боку РФ та нарощування темпів російського ВПК, який щомісяця виробляє до 3000 реактивних дронів і сотню балістичних ракет.

Щоб закрити потреби взимку, Київ розраховує на постачання 100–120 ракет до Patriot щомісяця від США та союзників, а також розглядає посилення європейськими системами SAMP/T та участь у спільній розробці нової ПРО в межах міжнародного проєкту FREYJA.

Володимир Зеленський підкреслив, що попри лідерство Європи у фінансуванні та закупівлях зброї для ЗСУ, самих лише коштів недостатньо, бо критичною перепоною залишається фізичний дефіцит готових систем протиповітряної оборони та ракет до них на складах партнерів.