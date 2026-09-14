Производство Patriot в США и лицензия для Украины: заявление Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

США рассматривают возможность предоставить Украине лицензию на производство упрощенной модификации ракет для системы Patriot. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, отметив, что американский ВПК вышел на рекордные темпы выпуска этих перехватчиков и переоборудует заводы под производство ракет Tomahawk, комплексов THAAD и Patriot.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления президента, которые он сделал во время общения с журналистами на борту своего самолета.

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Трамп заявил о шансах Украины на производство ракет Patriot

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, получит ли президент Украины Владимир Зеленский дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и разрешения на их производство, американский лидер отметил: "Мы говорим об этом… о менее сложной версии".

В то же время глава Белого дома не назвал конкретной модели перехватчика, которую могут разрешить собирать украинским специалистам, и не уточнил, одобрили ли эту инициативу американские оборонные компании-подрядчики.

Трамп заявил о рекордных объемах производства ракет для Patriot

Вместе с тем, как говорит Дональд Трамп, Соединенные Штаты развернули беспрецедентное наращивание собственных мощностей по производству противоракет Patriot, превзойдя все предыдущие исторические показатели. По словам Дональда Трампа, такие темпы необходимы для оперативного пополнения национальных запасов, значительная часть которых была передана Силам обороны Украины.

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"У нас есть большие запасы определенных видов оружия. Многие из них, как вы знаете, практически не ограничены. У нас очень большие запасы. Что касается элитных образцов, то значительная их часть была передана Украине, но сейчас мы очень быстро их производим. Мы очень быстро наращиваем наши запасы. Сейчас мы производим больше ракет Patriot, чем когда-либо прежде", — заявил президент США.

Чтобы компенсировать переданное вооружение, американский военно-промышленный комплекс не только перевел персонал на сверхурочный график, но и строит новые предприятия, а также системно меняет назначение имеющихся производственных линий.

Переоснащение охватывает выпуск крылатых ракет «Томагавк», комплексов противоракетной обороны THAAD и систем «Пэтриот».

"И, имею в виду, заводы не просто работают сверхурочно. Заводы буквально переоборудуются для производства ракет Patriot и других систем. Patriot, Tomahawk — заводы переоборудуются. Так что это не просто сверхурочная работа на одном очень большом заводе", — подчеркнул Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что Украина испытывает острую нехватку ракет для комплексов «Патриот» и самолетов F-16 на фоне частых обстрелов со стороны РФ и наращивания темпов российского ВПК, который ежемесячно производит до 3000 реактивных дронов и сотню баллистических ракет.

Чтобы покрыть потребности зимой, Киев рассчитывает на поставку 100–120 ракет для Patriot ежемесячно от США и союзников, а также рассматривает возможность усиления европейскими системами SAMP/T и участие в совместной разработке новой ПРО в рамках международного проекта FREYJA.

Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на лидерство Европы в финансировании и закупках оружия для ВСУ, одних только средств недостаточно, поскольку критическим препятствием остается физический дефицит готовых систем противовоздушной обороны и ракет к ним на складах партнеров.