Освобождение Херсона: как ВСУ вернули город под контроль Украины 11 ноября 2022 года

Украинские военные на фоне въездной стелы в город Херсон. Фото: Новини.LIVE

Ровно четыре года назад, 11 ноября 2022 года, украинские военные восстановили контроль над Херсоном, который находился под российской оккупацией более восьми месяцев. Однако на левом берегу Днепра, напротив освобожденного областного центра, остались оккупированные населенные пункты, среди которых и Олешки. За четыре года ситуация в городе существенно ухудшилась: после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС, боевых действий и блокады местные жители оказались в условиях гуманитарного кризиса.

Хронологию событий рассказывает Новини.LIVE.

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Как Херсон оказался под российской оккупацией

Российские войска захватили Херсон в начале марта 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения. Город имел стратегическое значение из-за расположения вблизи Крыма и выхода к Днепру. После установления оккупационного контроля местные жители выходили на митинги против российских войск, а украинские власти и военные продолжали борьбу за освобождение региона.

Центр Херсона после освобождения. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2022 года Силы обороны Украины активизировали контрнаступление на Херсонском направлении. Операция по освобождению города началась в начале сентября, как сообщил тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Украинские подразделения постепенно продвигались вперёд, освобождая населённые пункты и вынуждая российские войска отступать к Днепру.

Отступление российских войск и взорванные мосты

В начале ноября стало ясно, что российские войска готовятся покинуть правобережную часть Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отвести подразделения на левый берег Днепра. В тот же день Силы обороны освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

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Украинское командование призвало не торопиться с выводами и подчеркнуло, что отступление противника стало результатом действий украинских военных. 10 ноября Валерий Залужный заявил, что за каждым объявленным Россией «жестом доброй воли» стоят значительные усилия Сил обороны.

Во время отступления российские военные грабили населенные пункты и повреждали инфраструктуру. На рассвете 11 ноября оккупанты взорвали Антоновский автомобильный мост через Днепр. Взрывы разрушили несколько его пролетов, затруднив сообщение между правым и левым берегами.

11 ноября: украинские военные входят в Херсон

Утром 11 ноября в городе начала распространяться информация об отступлении российских войск. Сначала часть жителей не решалась верить сообщениям о приближающемся освобождении. Однако вскоре на улицах появились украинские военные.

Местом встречи херсонцев с защитниками стала площадь Свободы в центре города. Люди выходили с украинскими флагами, обнимали военных, скандировали и благодарили их за возвращение города под контроль Украины. Кадры из Херсона быстро разлетелись по украинским и международным СМИ.

В тот день украинские подразделения также вошли в Берислав и Чернобаевку и вышли на правый берег Днепра. В то же время военные продолжали проверять территории и выявлять возможные очаги присутствия российских войск.

Что происходило в Херсоне после освобождения

Возвращение города под контроль Украины не означало немедленного возобновления привычной жизни. Херсон был заминирован, часть инфраструктуры пострадала, в городе не было стабильного электроснабжения, воды и мобильной связи.

Разрушенная оккупантами Херсонщина. Фото: Новини.LIVE

12 ноября в освобожденный Херсон вернулись представители областной и городской военных администраций, правоохранители и Служба безопасности Украины. Начались стабилизационные мероприятия и разминирование. На следующий день в городе восстановили мобильную связь, а 14 ноября президент Владимир Зеленский посетил Херсон и принял участие в церемонии поднятия украинского флага.

Российские мины и снаряды после деоккупации Херсона. Фото: Новини.LIVE

Освобождение Херсона стало завершением одного из важных этапов контрнаступательной операции на юге Украины. В то же время российская оккупация не прекратилась на всей территории области: левобережье Херсонщины, в частности Олешки, осталось под контролем российских войск.

Что происходило в Олешках во время освобождения Херсона

Олешки российские войска захватили в первый день полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года. Город расположен на левом берегу Днепра, напротив Херсона, и до начала большой войны там проживало около 24 тысяч человек.

Во время отступления российские войска взорвали Антоновский автомобильный мост, соединявший Херсон с Олешками. Из-за этого прямое автомобильное сообщение между городами прекратилось, а доступ к оккупированным населенным пунктам левобережья стал значительно сложнее.

Затопленный Херсон после подрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

После освобождения Херсона в соцсетях появлялись сообщения о якобы продвижении украинских военных к Олешкам, Каховке и Новой Каховке. Однако эти сообщения не подтвердились. Уже 16 ноября 2022 года херсонский активист Владимир Молчанов пояснил, что говорить об освобождении этих городов было преждевременно. Фактически линия фронта стабилизировалась вдоль Днепра, а Олешки остались под российской оккупацией.

Взрыв Каховской ГЭС

Еще одним тяжелым испытанием для Олешек стал июнь 2023 года. После разрушения российскими войсками плотины Каховской ГЭС вода начала затоплять населенные пункты ниже по течению Днепра. Олешки оказались среди наиболее пострадавших городов на левом берегу Херсонской области.

По информации местных властей, 6 июня значительная часть города оказалась под водой. Люди спасались на крышах домов, ждали помощи и пытались самостоятельно выбраться из затопленных районов. В то же время оккупация затрудняла эвакуацию, а доступ независимых спасателей к пострадавшим был ограничен.

Затопленные улицы Херсонской области. Фото: Новини.LIVE

В последующие годы положение гражданского населения продолжало ухудшаться. Из-за боевых действий, заминированных дорог, российских ограничений и отсутствия безопасных маршрутов выехать из города становилось всё сложнее.

В ноябре 2026 года же удалось провести успешную операцию по эвакуации части жителей Олешек.

Как писали Новини.LIVE, недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина работает над продолжением гуманитарной миссии в Олешках. После первой операции жители города и прилегающих населенных пунктов продолжают обращаться с просьбами об эвакуации на подконтрольную Украине территорию. В настоящее время собирается информация о желающих выехать и изучается возможность организации дополнительного безопасного маршрута с учетом гуманитарных и безопасности условий.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что Россия использовала перемирие в Олешках для усиления войск. По его словам, во время гуманитарной миссии российские подразделения провели ротацию, переместили вооружение и беспилотники на новые позиции. По завершении перемирия, утверждает эксперт, возросла интенсивность атак дронов и артиллерийских обстрелов Херсона и других населенных пунктов правобережья Херсонской области.