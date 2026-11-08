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Главная Новости дня Зеленский: Россия воспользовалась перемирием в Олешках для ротации техники

Зеленский: Россия воспользовалась перемирием в Олешках для ротации техники

Ua ru
8 ноября 2026 18:20
Россия воспользовалась перемирием в Олешках для ротации техники — Зеленский facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями областных военных администраций. Стало известно, что войска РФ воспользовались перемирием в оккупированных Олешках и провели ротацию личного состава и техники. Он сообщил, что ВСУ подготовит предложения по защите Херсона от атак России.

Об этом сообщил глава государства, передает Новини.LIVE.

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Россияне провели ротацию войск в Олешках

Владимир Зеленский заслушал доклад об общей ситуации с безопасностью в Херсонской области и Херсоне. По словам главы государства, войска РФ, воспользовались гуманитарной миссией в оккупированных Олешках. Они провели ротацию войск и техники, а в сам город были введены "дополнительные силы оккупантов". В свою очередь, командование Вооруженных сил Украины должно представить предложения по защите жителей Херсона от обстрелов со стороны России.

Какие еще регионы обсуждались во время совещания

Глава государства провел совещание с представителями ОВА с целью понимания потребностей прифронтовых и приграничных территорий Украины. Он сообщил, что у ВСУ есть отдельные задачи в Сумской области по противодействию российским операциям. Был заслушан доклад о Сумах, Ахтирке и Шостке.

В Харьковской области обсудили план обеспечения устойчивости области и подготовку критически важной инфраструктуры к зимнему периоду. В Днепропетровской области речь шла о восстановлении электроснабжения после ночных и утренних российских ударов.

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Особое внимание уделили Житомирской области и вызовам для энергетической системы, в частности объектам распределения и передачи электроэнергии. По этому направлению Министерство энергетики получило отдельное задание.

Также обсуждались Запорожье и Донецкая область, известно об усилении террора со стороны РФ.

"Запорожье: был доклад о ситуации в городе, обеспечении потребностей региона. Подробно говорили о ситуации в Донецкой области и, в частности, в Краматорске. Россияне существенно усилили обстрелы города и прилегающих населенных пунктов", — написал он.

По словам Зеленского, такие встречи будут проходить еженедельно.

"Важно, чтобы была реальная информация с мест", — написал глава государства.

Мы писали, что, по словам Зеленского, сложная ситуация с электроснабжением наблюдается не только в столице, но и в Днепропетровской области. Там более 600 тысяч человек остались без света. Среди них также предприятия и критически важная инфраструктура. Проблемы наблюдаются также в Харьковской области, Запорожье и в других прифронтовых районах.

Новини.LIVE сообщали, что глава государства проинформировал об атаке РФ на Украину в ночь на 8 ноября. Он заявил, что в областях много отключений, только в Житомирской области без света остались 140 многоэтажек.

Владимир Зеленский Харьков Запорожье обстрелы война в Украине Олешки
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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