Президент України Володимир Зеленський.Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками обласних військових адміністрацій. Стало відомо, що війська РФ скористались перемир'ям в окупованих Олешках та провели ротації особового складу та техніки. Він повідомив, що ЗСУ підготує пропозиції для захисту Херсона від атак Росії.

Про це повідомив глава держави, передає Новини.LIVE.

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Росіяни провели ротацію військ в Олешках

Володимир Зеленський заслухав доповідь по загальній безпековій ситуації на Херсонщині та Херсону. За словами глави держави, війська РФ, скористались гуманітарною місією в окупованих Олешках. Вони провели ротацію військ та техніки, а саме місто було заведено "додаткові сили окупанта". Натомість командування Збройних сил України повинні представити пропозиції захисту жителів Херсону від обстрілів Росії.

Які ще регіони обговорили під час наради

Глава держави провів нараду з представниками ОВА задля розуміння потреб прифронтових та прикордонних територій України. Він повідомив, що ЗСУ мають окремі завдання на Сумщині щодо протидії російським операціям. Заслухано доповідь про Суми, Охтирку та Шостку.

На Харківщині обговорили план стійкості області та підготовку критичної інфраструктури до зимового періоду. На Дніпропетровщині йшлося про відновлення електропостачання після нічних та ранкових російських ударів.

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Окрему увагу приділили Житомирщині та викликам для енергетичної системи, зокрема об'єктів розподілу й передачі електроенергії. За цим напрямом Міністерство енергетики отримало окреме завдання.

Також було обговорено Запоріжжя та Донеччину, відомо про посилення терору РФ.

"Запоріжжя: була доповідь по ситуації в місті, забезпеченню потреб регіону. Детально говорили про ситуацію на Донеччині та, зокрема, в Краматорську. Росіяни суттєво посилили обстріли міста та навколишньої громади", — написав він.

За словами Зеленського, такий формат буде відбуватись щотижня.

"Важливо, щоб була реальна інформація з місць", — написав глава держави.

Ми писали, що за словами Зеленського, складна ситуація з електропостачанням спостерігається не лише в столиці, а й на Дніпровщині. Там понад 600 тисяч людей були без світла. Серед них також підприємства та критична інфраструктура. Проблеми спостерігають також на Харківщині, Запоріжжі та в інших прифронтових місцях.

Новини.LIVE інформували, що глава держави повідомив про атаку РФ на Україну в ніч проти 8 листопада. Він заявив, що в областях багато відключень, лише в Житомирській області без світла залишились 140 багатоповерхівок.