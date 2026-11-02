Жители Олешок взяли с собой домашних животных. Фото: СБУ

Во время гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области вместе с украинцами удалось вернуть 105 домашних животных, среди которых собаки, кошки и четыре попугая. Для их перевозки заранее подготовили специальные средства транспортировки, а после прибытия на подконтрольную Украине территорию заботу о домашних питомцах взяли на себя волонтеры.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал Новини.LIVE.

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Украинцы из Олешек. Фото: СБУ

Домашних животных вернули из Олешек

По словам омбудсмена, многие жители Олешек не захотели оставлять своих домашних питомцев на оккупированной территории и забрали их с собой.

"Наши граждане приехали не одни. Очень многие взяли с собой домашних питомцев", — рассказал Лубинец.

Всего во время гуманитарной миссии удалось вернуть 105 животных. Среди них были собаки, кошки и четыре попугая.

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Омбудсмен объяснил, что вопрос перевозки животных организаторы миссии проработали еще до ее начала.

"Мы понимали, насколько это чувствительный вопрос, поэтому все было заранее проработано, в частности подготовлены специальные средства для транспортировки", — отметил Лубинец.

Уход за спасенными животными

После прибытия на подконтрольную Украине территорию всех участников гуманитарной миссии сначала доставили в медицинские учреждения.

При этом уход за их домашними питомцами обеспечила общественная организация UAnimals.

По словам Лубинца, зоозащитники взяли на себя заботу о животных по крайней мере на первые дни после их возвращения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что первая леди США Мелания Трамп положительно оценила результаты гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области. По ее словам, прекращение огня позволило местным жителям свободно передвигаться и получать еду, чистую воду и медикаменты без постоянной.

Также Новини.LIVE писал, что финансовый аналитик Алексей Кущ предположил возможность распространения опыта гуманитарного перемирия из Олешек на другие участки фронта.