Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лубінець розповів, скільки тварин вдалося вивезти з Олешок

Лубінець розповів, скільки тварин вдалося вивезти з Олешок

Ua ru
2 листопада 2026 16:59
Репортаж
Лубінець повідомив про повернення 105 домашніх тварин з окупованих Олешок СБУ
Жителі Олешок взяли домашнії тварин з собою. Фото: СБУ

Під час гуманітарної місії в окупованих Олешках Херсонської області разом з українцями вдалося повернути 105 домашніх тварин, серед яких собаки, коти та чотири папуги. Для їхнього перевезення заздалегідь підготували спеціальні засоби транспортування, а після прибуття на підконтрольну Україні територію турботу про домашніх улюбленців взяли на себе волонтери.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
гуманитарная миссия в Олешках
Українці з Олешок. Фото: СБУ

Домашніх тварин повернули з Олешок

За словами омбудсмана, багато жителів Олешок не захотіли залишати своїх домашніх улюбленців на окупованій території та забрали їх із собою.

"Наші громадяни приїхали не самі. Дуже багато хто взяв із собою домашніх улюбленців", — розповів Лубінець.

Загалом під час гуманітарної місії вдалося повернути 105 тварин. Серед них були собаки, коти та чотири папуги.

Читайте також:

Омбудсман пояснив, що питання перевезення тварин організатори місії опрацювали ще до її початку.

"Ми розуміли, наскільки це чутливе питання, тому все було заздалегідь опрацьовано, зокрема підготовлено спеціальні засоби для транспортування", — зазначив Лубінець.

Догляд за врятованими тваринами

Після прибуття на підконтрольну Україні територію всіх учасників гуманітарної місії спочатку доставили до медичних закладів.

При цьому догляд за їхніми домашніми улюбленцями забезпечила громадська організація UAnimals.

За словами Лубінця, зоозахисники взяли на себе турботу про тварин принаймні на перші дні після їхнього повернення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що перша леді США Меланія Трамп позитивно оцінила результати гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За її словами, припинення вогню дозволило місцевим жителям вільно пересуватися та отримувати їжу, чисту воду й медикаменти без постійної.

Також Новини.LIVE писав, що фінансовий аналітик Олексій Кущ припустив можливість поширення досвіду гуманітарного перемир'я із Олешок на інші ділянки фронту.

тварини Херсонська область Дмитро Лубінець омбудсмен Олешки
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації