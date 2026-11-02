Жителі Олешок взяли домашнії тварин з собою. Фото: СБУ

Під час гуманітарної місії в окупованих Олешках Херсонської області разом з українцями вдалося повернути 105 домашніх тварин, серед яких собаки, коти та чотири папуги. Для їхнього перевезення заздалегідь підготували спеціальні засоби транспортування, а після прибуття на підконтрольну Україні територію турботу про домашніх улюбленців взяли на себе волонтери.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає портал Новини.LIVE.

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Українці з Олешок. Фото: СБУ

Домашніх тварин повернули з Олешок

За словами омбудсмана, багато жителів Олешок не захотіли залишати своїх домашніх улюбленців на окупованій території та забрали їх із собою.

"Наші громадяни приїхали не самі. Дуже багато хто взяв із собою домашніх улюбленців", — розповів Лубінець.

Загалом під час гуманітарної місії вдалося повернути 105 тварин. Серед них були собаки, коти та чотири папуги.

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Омбудсман пояснив, що питання перевезення тварин організатори місії опрацювали ще до її початку.

"Ми розуміли, наскільки це чутливе питання, тому все було заздалегідь опрацьовано, зокрема підготовлено спеціальні засоби для транспортування", — зазначив Лубінець.

Догляд за врятованими тваринами

Після прибуття на підконтрольну Україні територію всіх учасників гуманітарної місії спочатку доставили до медичних закладів.

При цьому догляд за їхніми домашніми улюбленцями забезпечила громадська організація UAnimals.

За словами Лубінця, зоозахисники взяли на себе турботу про тварин принаймні на перші дні після їхнього повернення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що перша леді США Меланія Трамп позитивно оцінила результати гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За її словами, припинення вогню дозволило місцевим жителям вільно пересуватися та отримувати їжу, чисту воду й медикаменти без постійної.

Також Новини.LIVE писав, що фінансовий аналітик Олексій Кущ припустив можливість поширення досвіду гуманітарного перемир'я із Олешок на інші ділянки фронту.