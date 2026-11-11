Звільнення Херсона: як ЗСУ повернули місто під контроль України 11 листопада 2022 року

Українькі військові на фоні в’їзної стели до міста Херсон. Фото: Новини.LIVE

Рівно чотири роки тому, 11 листопада 2022 року, українські військові повернули контроль над Херсоном, який перебував під російською окупацією понад вісім місяців. Однак на лівому березі Дніпра, навпроти звільненого обласного центру, залишилися окуповані населені пункти, серед яких і Олешки. За чотири роки ситуація в місті суттєво погіршилася: після затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, бойових дій та блокади місцеві жителі опинилися в умовах гуманітарної кризи.

Хронологію подій розповідає Новини.LIVE.

Реклама

Як Херсон опинився під російською окупацією

Російські війська захопили Херсон на початку березня 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення. Місто мало стратегічне значення через розташування поблизу Криму та вихід до Дніпра. Після встановлення окупаційного контролю місцеві жителі виходили на мітинги проти російських військ, а українська влада та військові продовжували боротьбу за звільнення регіону.

Центр Херсона після визволення. Фото: Новини.LIVE

Восени 2022 року Сили оборони України активізували контрнаступ на Херсонському напрямку. Операція зі звільнення міста розпочалася на початку вересня, повідомляв тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Українські підрозділи поступово просувалися вперед, звільняючи населені пункти та змушуючи російські війська відступати до Дніпра.

Відступ російських військ і підірвані мости

На початку листопада стало зрозуміло, що російські війська готуються залишити правобережну частину Херсонщини. 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав відвести підрозділи на лівий берег Дніпра. Того самого дня Сили оборони звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Читайте також:

Українське командування закликало не поспішати з висновками та наголошувало, що відступ противника став результатом дій українських військових. 10 листопада Валерій Залужний заявив, що за кожним оголошеним Росією "жестом доброї волі" стоять значні зусилля Сил оборони.

Під час відступу російські військові грабували населені пункти та пошкоджували інфраструктуру. На світанку 11 листопада окупанти підірвали Антонівський автомобільний міст через Дніпро. Вибухи зруйнували кілька його прольотів, ускладнивши сполучення між правим і лівим берегами.

11 листопада: українські військові заходять до Херсона

Уранці 11 листопада в місті почала поширюватися інформація про відступ російських військ. Спочатку частина жителів не наважувалася вірити повідомленням про наближення звільнення. Однак невдовзі на вулицях з'явилися українські військові.

Місцем зустрічі херсонців із захисниками стала площа Свободи в центрі міста. Люди виходили з українськими прапорами, обіймали військових, скандували та дякували їм за повернення міста під контроль України. Кадри з Херсона швидко розлетілися українськими та міжнародними медіа.

Того дня українські підрозділи також зайшли до Берислава та Чорнобаївки й вийшли до правого берега Дніпра. Водночас військові продовжували перевіряти території та виявляти можливі осередки присутності російських військ.

Що відбувалося в Херсоні після звільнення

Повернення міста під контроль України не означало негайного відновлення звичного життя. Херсон був замінований, частина інфраструктури зазнала пошкоджень, у місті не було стабільного електропостачання, води та мобільного зв'язку.

Зруйнована окупантами Херсонщина. Фото: Новини.LIVE

12 листопада до звільненого Херсона повернулися представники обласної та міської військових адміністрацій, правоохоронці й Служба безпеки України. Розпочалися стабілізаційні заходи та розмінування. Наступного дня в місті відновили мобільний зв'язок, а 14 листопада президент Володимир Зеленський відвідав Херсон і взяв участь у церемонії підняття українського прапора.

Російські міни та снаряди після деокупації Херсона. Фото: Новини.LIVE

Звільнення Херсона стало завершенням одного з важливих етапів контрнаступальної операції на півдні України. Водночас російська окупація не припинилася на всій території області: лівобережжя Херсонщини, зокрема Олешки, залишилося під контролем російських військ.

Що відбувалося в Олешках під час звільнення Херсона

Олешки російські війська захопили в перший день повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року. Місто розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Херсона, і до початку великої війни там проживали близько 24 тисяч людей.

Під час відступу російські війська підірвали Антонівський автомобільний міст, який сполучав Херсон з Олешками. Через це пряме автомобільне сполучення між містами припинилося, а доступ до окупованих населених пунктів лівобережжя став значно складнішим.

Затоплений Херсон після підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Після звільнення Херсона в соцмережах з'являлися повідомлення про нібито просування українських військових до Олешок, Каховки та Нової Каховки. Однак ці повідомлення не підтвердилися. Уже 16 листопада 2022 року херсонський активіст Володимир Молчанов пояснив, що говорити про звільнення цих міст було передчасно. Фактично лінія фронту стабілізувалася вздовж Дніпра, а Олешки залишилися під російською окупацією.

Підрив Каховської ГЕС

Ще одним важким випробуванням для Олешок став червень 2023 року. Після руйнування російськими військами греблі Каховської ГЕС вода почала затоплювати населені пункти нижче за течією Дніпра. Олешки опинилися серед найбільш постраждалих міст на лівобережжі Херсонщини.

За інформацією місцевої влади, 6 червня значна частина міста була під водою. Люди рятувалися на дахах будинків, чекали на допомогу та намагалися самостійно вибратися із затоплених районів. Водночас окупація ускладнювала евакуацію, а доступ незалежних рятувальників до постраждалих був обмежений.

Затоплені вулиці Херсонщини. Фото: Новини.LIVE

У наступні роки становище цивільних продовжувало погіршуватися. Через бойові дії, заміновані дороги, російські обмеження та відсутність безпечних маршрутів виїхати з міста ставало дедалі складніше.

У листопаді 2026 року ж вдалося провести успішну операцію з евакуації частини жителів Олешок.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна працює над продовженням гуманітарної місії в Олешках. Після першої операції мешканці міста та навколишніх населених пунктів продовжують звертатися із проханнями про евакуацію на підконтрольну Україні територію. Наразі збирають інформацію про охочих виїхати та опрацьовують можливість організації додаткового безпечного маршруту з урахуванням гуманітарних і безпекових умов.

Водночас керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що Росія використала перемир’я в Олешках для посилення військ. За його словами, під час гуманітарної місії російські підрозділи провели ротацію, перемістили озброєння та безпілотники на нові позиції. Після завершення перемир’я, стверджує експерт, зросла інтенсивність атак дронів та артилерійських обстрілів Херсона й інших населених пунктів правобережжя Херсонщини.