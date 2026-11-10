Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Після першої гуманітарної місії мешканці Олешок та навколишніх населених пунктів продовжують звертатися з проханнями про евакуацію. Наразі збирають інформацію про людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Також опрацьовується можливість організації додаткового безпечного виїзду.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у вівторок, 10 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Чи планують продовжити гуманітарну місію в Олешках

Після успішного проведення першої гуманітарної місії до організаторів продовжують надходити дзвінки та звернення від мешканців Олешок і Олешківської громади. Люди, які побачили, що механізм безпечного виїзду спрацював, також повідомляють про бажання виїхати на підконтрольну Уряду України територію.

За словами Дмитра Лубінця, зараз збирають та оновлюють інформацію про кожну людину, яка звернулася по допомогу. Зокрема, уточнюють місцеперебування, стан здоров’я, мобільність, склад сім’ї, наявність документів і потребу в медичному чи спеціальному транспорті.

Окрему увагу приділяють людям похилого віку, маломобільним громадянам, особам з інвалідністю, тяжкохворим та сім’ям із дітьми.

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Дмитро Лубінець зазначив, що наразі опрацьовується можливість організації додаткового безпечного виїзду для мешканців Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади. Однак для цього необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови. Коли безпечний механізм буде напрацьований, людей, яких стосується ініціатива, поінформують про подальші дії:

"Зараз ми працюємо над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади. Для цього необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови. Як тільки буде напрацьований безпечний механізм, люди, яких це стосується, отримають необхідну інформацію".

Що робити тим, хто вже подав заявку на евакуацію

Окремо Лубінець звернувся до людей, які вже залишали заявки на виїзд. Він наголосив, що всі отримані звернення збережені та опрацьовуються. Якщо після подання заявки змінилися обставини, зокрема стан здоров’я, місцеперебування, склад сім’ї або контактні дані, про це важливо повідомити.

"Ті хто вже звертався до мене, не залишені поза увагою! Інформація про них збережена та опрацьовується. Якщо обставини змінилися, зокрема стан здоров’я, місцеперебування, склад сім’ї чи контактні дані важливо повідомити нам про це. Контактні номери телефонів для збору заявок, хто бажає виїхати з Олешок та Олешківської громади — за номерами у WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34.

Наша робота не завершилася разом із першою гуманітарною місією. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб люди, які хочуть виїхати, мали таку можливість безпечно і добровільно. Водночас звертаю увагу, що наступна ініціатива планується лише для Олешок і навколишніх населених пунктів", — резюмував Лубінець.

Скриншот повідомлення Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Дмитро Лубінець обговорив із командою першої леді США Меланії Трамп створення окремого механізму для повернення українських цивільних, яких утримують у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Також Україна та міжнародні партнери домовилися підготувати нові гуманітарні місії за зразком операції в Олешках, які спочатку планують провести на Херсонщині. Крім того, сторони розглянули можливість регулярного доставлення гуманітарної допомоги на окуповані території та повернення звідти українців.

Новини.LIVE писали, що під час гуманітарної місії в Олешках виникали перешкоди, які могли завадити її продовженню. За словами Давида Арахамії, ситуацію вдалося владнати завдяки згадці про участь першої леді США Меланії Трамп. Водночас українська делегація майже три доби перебувала без зв'язку та інтернету, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.