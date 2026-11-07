Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час виступу в Білому домі поруч з першою леді США Меланією Трамп. Фото: Reuters

Під час гуманітарної місії в Олешках виникали перешкоди, які могли завадити її продовженню. Ситуацію вдалося вирішити завдяки згадці про участь першої леді США Меланії Трамп. Також українська делегація під час місії майже три доби залишалася без зв'язку та інтернету.

Про це розповіли Давид Арахамія та омбудсман Дмитро Лубінець під час пресконференції у Вашингтоні, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Як Меланія Трамп допомогла продовжити гуманітарну місію в Олешках

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про спроби перешкодити проведенню гуманітарної місії. Він припустив, що до цього могли бути причетні російські спецслужби, однак конкретно не уточнив, хто саме намагався завадити її продовженню.

За словами Арахамії, у таких ситуаціях посилання на участь першої леді США Меланії Трамп допомагало отримати дозвіл на подальше проведення місії. Після цього ініціатива отримувала зелене світло.

Також політик висловив думку, що Кремль готовий підтримувати ініціативи Меланії Трамп. Він вважає, що це може відкрити можливість для проведення аналогічних гуманітарних місій в інших районах.

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Арахамія наголосив, що навіть якщо наразі неможливо припинити бойові дії по всій лінії фронту, варто домовлятися про режим тиші на окремих ділянках. На його думку, такі домовленості можна поступово розширювати.

Що відомо про перебування української делегації без зв'язку

Омбудсман Дмитро Лубінець також розповів про складнощі, з якими зіткнулася українська делегація під час гуманітарної місії. За його словами, учасники майже три доби залишалися без зв'язку та інтернету.

Водночас Лубінець зазначив, що Україна та Росія заявили про дотримання умов домовленості під час місії. За їхніми заявами, жодна зі сторін не порушила погоджених умов.

Новини.LIVE писали, що Давид Арахамія назвав гуманітарне перемир’я в Олешках найбільшим розряджанням ситуації з 2022 року. За його словами, спочатку в успіх домовленості вірили лише 5% людей, однак вона стала важливим досвідом для обох сторін. Політик вважає, що такі кроки допоможуть підготувати механізми підтримання миру після завершення війни, а також попросив Меланію Трамп долучити його до наступної гуманітарної місії.

Новини.LIVE інформували, що Давид Арахамія повідомив, що Україна, США та Росія розробили документ із механізмом контролю за дотриманням режиму припинення вогню та фіксації можливих порушень. Його підготували військові представники трьох країн під час переговорів в Абу-Дабі приблизно шість місяців тому. Україна планує випробувати цей механізм під час наступної гуманітарної місії, оскільки через терміновість операції в Олешках повністю перевірити його не вдалося.