Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время выступления в Белом доме рядом с первой леди США Меланией Трамп. Фото: Reuters

В ходе гуманитарной миссии в Олешках возникали препятствия, которые могли помешать её продолжению. Ситуацию удалось разрешить благодаря упоминанию об участии первой леди США Мелании Трамп. Также украинская делегация во время миссии почти три суток оставалась без связи и интернета.

Об этом рассказали Давид Арахамия и омбудсмен Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Как Мелания Трамп помогла продлить гуманитарную миссию в Олешках

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о попытках помешать проведению гуманитарной миссии. Он предположил, что к этому могли быть причастны российские спецслужбы, однако конкретно не уточнил, кто именно пытался помешать ее продолжению.

По словам Арахамии, в таких ситуациях ссылка на участие первой леди США Мелании Трамп помогала получить разрешение на дальнейшее проведение миссии. После этого инициатива получала зеленый свет.

Также политик высказал мнение, что Кремль готов поддерживать инициативы Мелании Трамп. Он считает, что это может открыть возможность для проведения аналогичных гуманитарных миссий в других районах.

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Арахамия подчеркнул, что даже если сейчас невозможно прекратить боевые действия по всей линии фронта, стоит договариваться о режиме тишины на отдельных участках. По его мнению, такие договоренности можно постепенно расширять.

Что известно о пребывании украинской делегации без связи

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также рассказал о сложностях, с которыми столкнулась украинская делегация во время гуманитарной миссии. По его словам, участники почти три суток оставались без связи и интернета.

В то же время Лубинец отметил, что Украина и Россия заявили о соблюдении условий договоренности во время миссии. По их заявлениям, ни одна из сторон не нарушила согласованных условий.

Новини.LIVE писали, что Давид Арахамия назвал гуманитарное перемирие в Олешках крупнейшим разрядкой напряженности с 2022 года. По его словам, изначально в успех соглашения верили лишь 5% людей, однако оно стало важным опытом для обеих сторон. Политик считает, что такие шаги помогут подготовить механизмы поддержания мира после завершения войны, а также попросил Меланию Трамп включить его в состав следующей гуманитарной миссии.

Новини.LIVE сообщали, что Давид Арахамия заявил, что Украина, США и Россия разработали документ с механизмом контроля за соблюдением режима прекращения огня и фиксации возможных нарушений. Его подготовили военные представители трех стран в ходе переговоров в Абу-Даби примерно шесть месяцев назад. Украина планирует опробовать этот механизм во время следующей гуманитарной миссии, поскольку из-за срочности операции в Олешках полностью проверить его не удалось.