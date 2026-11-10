Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

После первой гуманитарной миссии жители Олешек и близлежащих населенных пунктов продолжают обращаться с просьбами об эвакуации. В настоящее время ведется сбор информации о людях, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию. Также рассматривается возможность организации дополнительного безопасного выезда.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец во вторник, 10 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Планируют ли продлить гуманитарную миссию в Олешках

После успешного проведения первой гуманитарной миссии к организаторам продолжают поступать звонки и обращения от жителей Олешек и Олешковской общины. Люди, убедившиеся в том, что механизм безопасного выезда сработал, также сообщают о желании выехать на территорию, контролируемую правительством Украины.

По словам Дмитрия Лубинца, сейчас собирают и обновляют информацию о каждом человеке, обратившемся за помощью. В частности, уточняют местонахождение, состояние здоровья, мобильность, состав семьи, наличие документов и потребность в медицинском или специальном транспорте.

Особое внимание уделяется пожилым людям, маломобильным гражданам, лицам с инвалидностью, тяжелобольным и семьям с детьми.

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Дмитрий Лубинец отметил, что в настоящее время изучается возможность организации дополнительного безопасного выезда для жителей Олешек и других населенных пунктов Олешковской общины. Однако для этого необходимо согласовать соответствующие гуманитарные и безопасности условия. Когда безопасный механизм будет отработан, людей, которых касается эта инициатива, проинформируют о дальнейших действиях:

"Сейчас мы работаем над возможностью организации дополнительного безопасного выезда жителей Олешек и других населенных пунктов Олешковской общины. Для этого необходимо согласовать соответствующие гуманитарные и безопасности условия. Как только будет отработан безопасный механизм, люди, которых это касается, получат необходимую информацию".

Что делать тем, кто уже подал заявку на эвакуацию

Отдельно Лубинец обратился к людям, которые уже подавали заявки на выезд. Он подчеркнул, что все поступившие обращения сохранены и обрабатываются. Если после подачи заявки изменились обстоятельства, в частности состояние здоровья, местонахождение, состав семьи или контактные данные, об этом важно сообщить.

"Те, кто уже обращался ко мне, не останутся без внимания! Информация о них сохранена и обрабатывается. Если обстоятельства изменились, в частности состояние здоровья, местонахождение, состав семьи или контактные данные, важно сообщить нам об этом. Контактные номера телефонов для сбора заявок от тех, кто желает выехать из Олешек и Олешковской общины, — по номерам в WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34.

Наша работа не завершилась вместе с первой гуманитарной миссией. Мы продолжаем работать над тем, чтобы люди, желающие уехать, имели такую возможность безопасно и добровольно. В то же время обращаю внимание, что следующая инициатива планируется только для Олешек и прилегающих населенных пунктов", — резюмировал Лубинец.

Скриншот сообщения Лубинца/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец обсудил с командой первой леди США Мелании Трамп создание отдельного механизма для возвращения украинских гражданских лиц, удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях. Также Украина и международные партнеры договорились подготовить новые гуманитарные миссии по образцу операции в Олешках, которые сначала планируется провести в Херсонской области. Кроме того, стороны рассмотрели возможность регулярной доставки гуманитарной помощи на оккупированные территории и возвращения оттуда украинцев.

Новини.LIVE писали, что во время гуманитарной миссии в Олешках возникали препятствия, которые могли помешать её продолжению. По словам Давида Арахамии, ситуацию удалось уладить благодаря упоминанию об участии первой леди США Мелании Трамп. В то же время украинская делегация почти три суток находилась без связи и интернета, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.