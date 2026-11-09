Окуповані Росією Олешки. Фото: кадр з відео

Після гуманітарного перемир'я в Олешках російські війська суттєво посилили атаки на Херсон та інші населені пункти правобережної Херсонщини. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що окупанти використали паузу для ротації підрозділів, перекидання озброєння та безпілотників, а інтенсивність атак дронів зросла щонайменше удвічі-втричі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Петра Андрющенка.

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Росія використала перемир'я в Олешках

За словами Андрющенка, під час гуманітарної місії російські підрозділи змогли безперешкодно переміститися на нові, заздалегідь підготовлені позиції.

Він також не погодився з твердженням омбудсмена України Дмитра Лубінця про те, що відеозаписи російських переміщень можна трактувати по-різному.

"Насправді це неправда, їх не можна там по-різному трактувати", — наголосив керівник Центру вивчення окупації.

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Експерт пояснив, що раніше Сили оборони завдавали ударів по логістиці противника, місцях постійної дислокації та інженерних підрозділах, які забезпечували роботу безпілотних систем.

Тепер українській розвідці доведеться повторно встановлювати розташування переміщених підрозділів і складів.

Росія посилила артилерійські обстріли Херсонщини

Андрющенко стверджує, що після перемир'я значно збільшилася не лише активність російських безпілотників, а й кількість артилерійських ударів по правому берегу Дніпра.

"Це не лише сам Херсон, ну, вздовж усього берега. Це те, чого, в принципі, давно не було з такою інтенсивністю до цього так званого Олешківського перемир'я", — зазначив експерт.

За оцінкою керівника Центру вивчення окупації, російські війська також змогли наблизитися до Херсона на деяких напрямках.

Окремо Андрющенко звернув увагу на необхідність захисту цивільного населення правобережної частини області. Він вважає, що на тлі обговорення гуманітарної операції в Олешках питання безпеки мешканців Херсона відійшло на другий план.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський заявив про використання Росією гуманітарного перемир'я в Олешках для ротації військ і техніки. За словами глави держави, окупанти також перекинули до міста додаткові сили. Військове командування отримало завдання підготувати пропозиції щодо захисту Херсона від обстрілів.

Також Новини.LIVE писав, що 8 листопада стало відомо про смерть у Києві 56-річної вчительки фізкультури Олени Пироженко. Наприкінці жовтня її евакуювали з окупованих Олешків реанімобілем і госпіталізували. Попри зусилля лікарів, урятувати жінку не вдалося.