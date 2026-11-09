Оккупированные Россией Олешки. Фото: кадр из видео

После гуманитарного перемирия в Олешках российские войска существенно усилили атаки на Херсон и другие населенные пункты правобережной Херсонщины. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что оккупанты использовали паузу для ротации подразделений, переброски вооружения и беспилотников, а интенсивность атак дронов возросла как минимум в два-три раза.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Петра Андрющенко.

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Россия использовала перемирие в Олешках

По словам Андрющенко, во время гуманитарной миссии российские подразделения смогли беспрепятственно переместиться на новые, заранее подготовленные позиции.

Он также не согласился с утверждением омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца о том, что видеозаписи российских перемещений можно трактовать по-разному.

"На самом деле это неправда, их нельзя там по-разному трактовать", — подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

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Эксперт объяснил, что ранее Силы обороны наносили удары по логистике противника, местам постоянной дислокации и инженерным подразделениям, которые обеспечивали работу беспилотных систем.

Теперь украинской разведке придется повторно устанавливать расположение перемещенных подразделений и складов.

Россия усилила артиллерийские обстрелы Херсонщины

Андрющенко утверждает, что после перемирия значительно увеличилась не только активность российских беспилотников, но и количество артиллерийских ударов по правому берегу Днепра.

"Это не только сам Херсон, ну, вдоль всего берега. Это то, чего, в принципе, давно не было с такой интенсивностью до этого так называемого Олешковского перемирия", — отметил эксперт.

По оценке руководителя Центра изучения оккупации, российские войска также смогли приблизиться к Херсону на некоторых направлениях.

Отдельно Андрющенко обратил внимание на необходимость защиты гражданского населения правобережной части области. Он считает, что на фоне обсуждения гуманитарной операции в Олешках вопрос безопасности жителей Херсона отошел на второй план.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил об использовании Россией гуманитарного перемирия в Олешках для ротации войск и техники. По словам главы государства, оккупанты также перебросили в город дополнительные силы. Военное командование получило задачу подготовить предложения по защите Херсона от обстрелов.

Также Новини.LIVE писал, что 8 ноября стало известно о смерти в Киеве 56-летней учительницы физкультуры Елены Пироженко. В конце октября ее эвакуировали из оккупированных Олешек реанимобилем и госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.