Зруйновані Олешки. Фото ілюстративне: 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

У Києві померла колишня вчителька фізичної культури з тимчасово окупованих Олешків Олена Пироженко. Жінці було 56 років. Наприкінці жовтня її вдалося евакуювати з небезпечної території реанімобілем під час гуманітарної місії, після чого педагогиню доправили до столичної лікарні.

Про це повідомили колеги з Олешківського опорного закладу освіти №4 на сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про життєвий шлях учительки

Виконувачка обов’язків директора навчального закладу Надія Штанько розповіла, що під час окупації Олена Пироженко пережила низку важких випробувань. Навесні в громаді помер її чоловік, а сама жінка через стан здоров’я майже не могла пересуватися та потребувала постійної допомоги.

Повідомлення закладу освіти. Фото: скриншот

Після евакуації педагогиню госпіталізували до однієї зі столичних клінік. Однак врятувати її не вдалося.

"На жаль, виснажене боротьбою серце зупинилося у київській лікарні. Вона прагнула жити та бути поруч із рідними, але пережитий біль виявився надто важким", — написали колеги Олени Пироженко.

Читайте також:

Олена Пироженко. Фото: Олешківський опорний заклад освіти №4

До роботи в школі жінка мала спортивну кар’єру. Вона була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики та виступала за збірну СРСР.

Як повідомляли Новини.LIVE, перші жителі тимчасово окупованих Олешок, яких евакуювали на підконтрольну Україні територію, завершили лікування та залишили лікарні. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, вони вирушили до родичів і знайомих.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках виникали перешкоди, які могли зупинити її проведення. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, продовжити місію допомогла згадка про причетність першої леді США Меланії Трамп.