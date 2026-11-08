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Главная Новости дня Не выдержало сердце: В Киеве умерла эвакуированная из Олешков учительница физкультуры

Не выдержало сердце: В Киеве умерла эвакуированная из Олешков учительница физкультуры

Ua ru
8 ноября 2026 15:23
В Киеве скончалась эвакуированная из Олешек учительница Елена Пироженко 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"
Разрушенные Олешки. Иллюстративное фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

В Киеве умерла бывшая учительница физической культуры из временно оккупированных Олешек Елена Пироженко. Женщине было 56 лет. В конце октября её удалось эвакуировать с опасной территории на машине скорой помощи в ходе гуманитарной миссии, после чего педагога доставили в столичную больницу.

Об этом сообщили коллеги из Олешковского опорного учебного заведения №4 на странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Что известно о жизненном пути учительницы

Исполняющая обязанности директора учебного заведения Надежда Штанько рассказала, что во время оккупации Елена Пироженко пережила ряд тяжелых испытаний. Весной в общине скончался её муж, а сама женщина из-за состояния здоровья почти не могла передвигаться и нуждалась в постоянной помощи.

Не выдержало сердце: В Киеве умерла эвакуированная из Олешков учительница физкультуры - фото 1
Сообщение учебного заведения. Фото: скриншот

После эвакуации педагога госпитализировали в одну из столичных клиник. Однако спасти её не удалось.

"К сожалению, измученное борьбой сердце остановилось в киевской больнице. Она стремилась жить и быть рядом с родными, но пережитая боль оказалась слишком тяжелой", — написали коллеги Елены Пироженко.

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Елена Пироженко. Фото: Олешковское опорное учебное заведение №4

До работы в школе женщина делала спортивную карьеру. Она была кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике и выступала за сборную СССР.

Как сообщали Новини.LIVE, первые жители временно оккупированных Олешек, которых эвакуировали на подконтрольную Украине территорию, завершили лечение и покинули больницы. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, они отправились к родственникам и знакомым.

Как сообщали Новини.LIVE, во время гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках возникали препятствия, которые могли остановить её проведение. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, продолжить миссию помогло упоминание о причастности первой леди США Мелании Трамп.

учителя больницы гуманитарная помощь Херсонская область Олешки
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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