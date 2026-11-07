Эвакуированные из оккупированных Олешек в больнице. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что первые жители временно оккупированных Олешек, которых удалось перевезти на подконтрольную Украине территорию, завершили лечение и уже выписались из больниц. Сообщается, что они отправились к своим близким, а для других пострадавших готовят временное жилье и необходимую помощь.

Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Реклама

Эвакуированным из Олешек помогают с жильем и документами

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что некоторые жители оккупированных Олешек уже выписываются из больницы, тогда как другим продолжают оказывать помощь.

"Важное замечание — выписались именно те люди, у которых есть родственники или знакомые на подконтрольной Украине территории", — написал он.

Жителям Олешковы предоставляют медицинскую, социальную и психологическую помощь. Лубинец сообщил, что сегодня к пострадавшим приехали представители Киевского ЦНАП и ПФУ, чтобы оформить справки о статусе внутренне перемещенных лиц и пособие на проживание.

Читайте также:

По его словам, людей обеспечили телефонами, одеждой, средствами личной гигиены, организовали оформление банковских карт, идентификационных кодов и паспортов. Также поданы заявления на получение пособия на проживание в Пенсионный фонд.

"Вчера были выделены дополнительно 3000 гривен для тех, кому необходимо приобрести очки", — написал он.

Для людей, которые не могут поселиться у родственников, подобрали временное жилье, и на следующей неделе планируют помочь им добраться до выбранных регионов Украины и расселиться. Прорабатывается вопрос ухода и дальнейшего проживания маломобильных эвакуированных.

"Работа по поддержке людей продолжается. Ведь нам нужно было не только вывезти человека из опасной зоны, но и позаботиться о нём дальше. Отдельно благодарю всех за неравнодушие, желание помогать! Спасибо партнерам — международным и национальным, которые присоединяются к помощи жителям Олешко",— написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Житель Олешок получает помощь. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Оформление денежной помощи. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Мы писали, что исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко сообщил в эфире Вечір.LIVE, что РФ продолжает изолировать ещё три города. Среди них: Голая Пристань, Скадовск и Энергодар. По его мнению, их может постигнуть та же трагическая судьба, что и оккупированные Олешки.

Новини.LIVE сообщали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что началась подготовка к новым гуманитарным миссиям. Они планируются в Херсонской области, а затем должны распространиться на линию соприкосновения.