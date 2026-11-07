Лубинец: первые эвакуированные из Олешек выписались из больниц
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что первые жители временно оккупированных Олешек, которых удалось перевезти на подконтрольную Украине территорию, завершили лечение и уже выписались из больниц. Сообщается, что они отправились к своим близким, а для других пострадавших готовят временное жилье и необходимую помощь.
Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.
Эвакуированным из Олешек помогают с жильем и документами
Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что некоторые жители оккупированных Олешек уже выписываются из больницы, тогда как другим продолжают оказывать помощь.
"Важное замечание — выписались именно те люди, у которых есть родственники или знакомые на подконтрольной Украине территории", — написал он.
Жителям Олешковы предоставляют медицинскую, социальную и психологическую помощь. Лубинец сообщил, что сегодня к пострадавшим приехали представители Киевского ЦНАП и ПФУ, чтобы оформить справки о статусе внутренне перемещенных лиц и пособие на проживание.
По его словам, людей обеспечили телефонами, одеждой, средствами личной гигиены, организовали оформление банковских карт, идентификационных кодов и паспортов. Также поданы заявления на получение пособия на проживание в Пенсионный фонд.
"Вчера были выделены дополнительно 3000 гривен для тех, кому необходимо приобрести очки", — написал он.
Для людей, которые не могут поселиться у родственников, подобрали временное жилье, и на следующей неделе планируют помочь им добраться до выбранных регионов Украины и расселиться. Прорабатывается вопрос ухода и дальнейшего проживания маломобильных эвакуированных.
"Работа по поддержке людей продолжается. Ведь нам нужно было не только вывезти человека из опасной зоны, но и позаботиться о нём дальше. Отдельно благодарю всех за неравнодушие, желание помогать! Спасибо партнерам — международным и национальным, которые присоединяются к помощи жителям Олешко",— написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Мы писали, что исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко сообщил в эфире Вечір.LIVE, что РФ продолжает изолировать ещё три города. Среди них: Голая Пристань, Скадовск и Энергодар. По его мнению, их может постигнуть та же трагическая судьба, что и оккупированные Олешки.
Новини.LIVE сообщали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что началась подготовка к новым гуманитарным миссиям. Они планируются в Херсонской области, а затем должны распространиться на линию соприкосновения.