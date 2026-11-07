Евакуйовані з окупованих Олешок в лікарні. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що перші жителі тимчасово окупованих Олешок, яких вдалося перевезти на підконтрольну Україні територію — завершили лікування та вже залишили лікарні. Повідомляється, що вони вирушили до своїх близьких, іншим постраждалим готують тимчасове житло та необхідну допомогу.

Про це повідомив Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

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Евакуйованим з Олешок допомагають із житлом і документами

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що деякі жителі окупованих Олешок вже виписуються з лікарні, тоді як іншим продовжують надавати допомогу.

"Важлива примітка — виписалися саме ті люди, які мають рідних або знайомих на підконтрольній Україні території", — написав він.

Олешківцям надають медичну, соціальну, психологічну допомогу. Лубінець повідомив, що сьогодні до постраждалих завітали представники Київського ЦНАП та ПФУ, щоб дооформити довідки Внутрішньо переміщених осіб та допомогу на проживання.

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За його словами, людей забезпечили телефонами, одягом, засобами особистої гігієни, організували оформлення банківських карток, ідентифікаційних кодів і паспортів. Також подано заяви на отримання допомоги на проживання Пенсійний фонд.

"Вчора надавалися додатково 3000 гривень для тих, хто потребує придбання окулярів", — написав він.

Для людей, які не можуть оселитися у родичів, підібрали тимчасове житло та наступного тижня планують допомогти їм дістатися обраних регіонів України та розселитися. Опрацьовується питання догляду й подальшого проживання маломобільних евакуйованих.

"Робота з підтримки людей триває. Бо нам потрібно було не лише вивезти людину з небезпеки, але й подбати про неї далі. Окремо дякую всім за небайдужість, бажання допомагати! Дякую партнерам — міжнародним і національним, які долучаються до допомоги олешківцям!", — написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Житель Олешок отримує допомогу. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Оформлення грошової допомоги. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Ми писали, що виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко повідомив в ефірі "Вечір.LIVE", що РФ продовжує ізолювати ще три міста. Серед них: Гола Пристань, Скадовськ та Енергодар. На його думку, вони можуть повторити трагічну долю окупованих Олешок.

Новини.LIVE інформували, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що почалась підготовка для нових гуманітарних місій. Вони плануються в Херсонській області, а потім мають розширитись на лінії зіткнення.