Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Залучення першої леді США Меланії Трамп допомогло Україні налагодити переговорний механізм із Росією щодо гуманітарних місій. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, раніше російська сторона неодноразово відхиляла українські пропозиції, однак після втручання команди Трамп почала давати позитивні відповіді.

Про це Дмитро Лубінець розповів під час пресконференції у Вашингтоні, передає кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Як Меланія Трамп допомогла гуманітарним місіям України

Дмитро Лубінець розповів, що на початку переговорів із Росією українська сторона стикалася з труднощами, а реакція представників РФ на пропозиції щодо гуманітарних ініціатив була негативною.

Ситуація змінилася після залучення Меланії Трамп. За словами омбудсмана, українська сторона передавала інформацію представнику команди першої леді США, який доповідав їй про перебіг переговорів. Після цього відбувалися обговорення між представниками США та Росії, а Україна почала отримувати позитивні відповіді на свої пропозиції.

Лубінець зазначив, що саме завдяки цьому механізму вдалося організувати гуманітарну місію в Олешках. Він також наголосив на важливості ролі першої леді США у цьому процесі.

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Окремо омбудсман розповів про допуск журналістів до висвітлення місії. Спочатку дозвіл отримали представники американських медіа, тоді як українським журналістам відмовили. Після звернення до офісу Меланії Трамп її команда допомогла владнати це питання, і українські журналісти також отримали дозвіл.

Де можуть провести наступні гуманітарні місії

Член української переговорної групи Давид Арахамія повідомив, що українська делегація обговорила з Державним департаментом США можливі місця для проведення наступних гуманітарних місій за зразком Олешок.

За його словами, американська сторона має обговорити запропоновані варіанти з Росією та попередньо узгодити послідовність проведення місій. Після цього сторони зможуть публічно оголосити про домовленості.

Україна працює над поверненням цивільних і возз'єднанням родин

Ще одним напрямом гуманітарних переговорів є повернення цивільних громадян і возз'єднання родин. Арахамія пояснив, що цей процес залишається складним, а попередні спроби міжнародних організацій не дали бажаного результату.

Тому українська сторона пропонує почати з невеликих груп людей, яких раніше майже не вдавалося повернути. Надалі цей механізм планують поступово розширювати.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українська делегація запросила радника першої леді США Меланії Трамп Марка Бекмана відвідати Україну та запропонувала йому також здійснити поїздку до Росії. За словами Давида Арахамії, це допомогло б американському представнику зберегти роль посередника, якого готові сприймати обидві сторони.

Також Новини.LIVE писали, що Україна не просила Меланію Трамп долучатися до обмінів військовополоненими, оскільки їх проводять на підставі прямих домовленостей із Росією. Водночас із командою першої леді США обговорюють створення окремого механізму повернення цивільних заручників.