Народний депутат України Давид Арахамія та перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Українська делегація запросила радника першої леді США Меланії Трамп Марка Бекмана відвідати Україну та запропонувала йому також здійснити поїздку до Росії. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що такий підхід дозволив би американському представнику зберегти роль посередника, якого готові сприймати обидві сторони, а Київ вітав би участь самої Меланії Трамп у мирних переговорах.

Про це Арахамія заявив у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE Уляни Бойчук.

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Давид Арахамія. Фото: Reuters

Навіщо радника Меланії Трамп запросили до України та Росії

За словами Арахамії, українська сторона запропонувала Бекману відвідати Україну, а після цього здійснити поїздку до Росії.

Нардеп пояснив, що так американський представник зможе зберегти посередницьку роль у взаємодії між сторонами.

Ініціатива щодо можливого візиту Бекмана до Росії, як наголосив Арахамія, також походила від української делегації.

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Арахамія зазначив, що Україна позитивно поставилася б до участі першої леді США в переговорному процесі. Він нагадав про попередній досвід співпраці з Меланією Трамп та її радником у гуманітарних питаннях.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Україна, США та Росія розробили механізм контролю за дотриманням перемир'я. За словами Арахамії, відповідний документ підготували військові представники трьох країн під час переговорів в Абу-Дабі.

Також Новини.LIVE писав, що Дмитро Лубінець анонсував нові гуманітарні операції за прикладом місії в Олешках. Спочатку їх планують організувати на Херсонщині, а згодом — в інших прифронтових районах. Окремо з командою Меланії Трамп обговорили створення механізму повернення українських цивільних заручників.