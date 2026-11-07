Лубінець пояснив, чи залучена Меланія Трамп до обмінів полоненими

Лубінець: Україна не просила Меланію Трамп долучатися до обміну полоненими
Ua ru
7 листопада 2026 10:19
Дмитро Лубінець та Меланія Трамп
Україна не зверталася до першої леді США Меланії Трамп із проханням долучитися до обмінів військовополоненими, оскільки вони відбуваються за прямими домовленостями з російською стороною. При цьому Київ веде переговори з командою першої леді щодо створення окремого механізму повернення цивільних заручників.
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE Уляни Бойчук.
Реклама
Новина доповнюється
Читайте також: