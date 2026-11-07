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Головна Новини дня Лубінець: Україна не просила Меланію Трамп долучатися до обміну полоненими

Лубінець: Україна не просила Меланію Трамп долучатися до обміну полоненими

Ua ru
7 листопада 2026 10:19
Лубінець пояснив, чи залучена Меланія Трамп до обмінів полоненими
Дмитро Лубінець та Меланія Трамп

Україна не зверталася до першої леді США Меланії Трамп із проханням долучитися до обмінів військовополоненими, оскільки вони відбуваються за прямими домовленостями з російською стороною. При цьому Київ веде переговори з командою першої леді щодо створення окремого механізму повернення цивільних заручників.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE Уляни Бойчук.

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Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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