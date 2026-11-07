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Главная Новости дня Лубинец: Украина не просила Меланию Трамп принять участие в обмене пленными

Лубинец: Украина не просила Меланию Трамп принять участие в обмене пленными

Ua ru
7 ноября 2026 10:19
Лубинец объяснил, причастна ли Мелания Трамп к обмену пленными
Дмитрий Лубинец и Мелания Трамп

Украина не обращалась к первой леди США Мелании Трамп с просьбой принять участие в обмене военнопленными, поскольку он осуществляется на основе прямых договоренностей с российской стороной. При этом Киев ведет переговоры с командой первой леди о создании отдельного механизма возвращения гражданских заложников.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в ответ на вопрос корреспондентки Новини.LIVE Ульяны Бойчук.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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