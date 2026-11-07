Лубинец объяснил, причастна ли Мелания Трамп к обмену пленными

Дмитрий Лубинец и Мелания Трамп

Украина не обращалась к первой леди США Мелании Трамп с просьбой принять участие в обмене военнопленными, поскольку он осуществляется на основе прямых договоренностей с российской стороной. При этом Киев ведет переговоры с командой первой леди о создании отдельного механизма возвращения гражданских заложников.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в ответ на вопрос корреспондентки Новини.LIVE Ульяны Бойчук.

Реклама

Новость дополняется