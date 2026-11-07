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Главная Новости дня Советнику Мелании Трамп предложили посетить Украину и Россию

Советнику Мелании Трамп предложили посетить Украину и Россию

Ua ru
7 ноября 2026 12:01
Эксклюзив
Арахамия заявил о приглашении команды Мелании Трамп в Украину и Россию Reuters
Народный депутат Украины Давид Арахамия и первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Украинская делегация пригласила советника первой леди США Мелании Трамп Марка Бекмана посетить Украину и предложила ему также совершить поездку в Россию. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что такой подход позволил бы американскому представителю сохранить роль посредника, которого готовы воспринимать обе стороны, а Киев приветствовал бы участие самой Мелании Трамп в мирных переговорах.

Об этом Арахамия заявил в ответ на вопрос корреспондента Новини.LIVE Ульяны Бойчук.

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Давид Арахамия и Мелания Трамп
Давид Арахамия. Фото: Reuters

Зачем советника Мелании Трамп пригласили в Украину и Россию

По словам Арахамии, украинская сторона предложила Бекману посетить Украину, а после этого совершить поездку в Россию.

Нардеп объяснил, что таким образом американский представитель сможет сохранить посредническую роль во взаимодействии между сторонами.

Инициатива относительно возможного визита Бекмана в Россию, как подчеркнул Арахамия, также исходила от украинской делегации.

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Арахамия отметил, что Украина положительно отнеслась бы к участию первой леди США в переговорном процессе. Он напомнил о предыдущем опыте сотрудничества с Меланией Трамп и ее советником по гуманитарным вопросам.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Украина, США и Россия разработали механизм контроля за соблюдением перемирия. По словам Арахамии, соответствующий документ подготовили военные представители трех стран во время переговоров в Абу-Даби.

Также Новини.LIVE писал, что Дмитрий Лубинец анонсировал новые гуманитарные операции по примеру миссии в Олешках. Сначала их планируют организовать в Херсонской области, а затем — в других прифронтовых районах. Отдельно с командой Мелании Трамп обсудили создание механизма возвращения украинских гражданских заложников.

Давид Арахамия США Россия Мелания Трамп визит
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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