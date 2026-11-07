Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Привлечение первой леди США Мелании Трамп помогло Украине наладить механизм переговоров с Россией по вопросам гуманитарных миссий. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, ранее российская сторона неоднократно отклоняла украинские предложения, однако после вмешательства команды Трампа начала давать положительные ответы.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Как Мелания Трамп помогла гуманитарным миссиям Украины

Дмитрий Лубинец рассказал, что в начале переговоров с Россией украинская сторона сталкивалась с трудностями, а реакция представителей РФ на предложения по гуманитарным инициативам была негативной.

Ситуация изменилась после привлечения Мелании Трамп. По словам омбудсмена, украинская сторона передавала информацию представителю команды первой леди США, который докладывал ей о ходе переговоров. После этого происходили обсуждения между представителями США и России, а Украина начала получать положительные ответы на свои предложения.

Лубинец отметил, что именно благодаря этому механизму удалось организовать гуманитарную миссию в Олешках. Он также подчеркнул важность роли первой леди США в этом процессе.

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Отдельно омбудсман рассказал о допуске журналистов к освещению миссии. Сначала разрешение получили представители американских СМИ, тогда как украинским журналистам отказали. После обращения в офис Мелании Трамп её команда помогла уладить этот вопрос, и украинские журналисты также получили разрешение.

Где могут пройти следующие гуманитарные миссии

Член украинской переговорной группы Давид Арахамия сообщил, что украинская делегация обсудила с Государственным департаментом США возможные места для проведения следующих гуманитарных миссий по образцу Олешко.

По его словам, американская сторона должна обсудить предложенные варианты с Россией и предварительно согласовать последовательность проведения миссий. После этого стороны смогут публично объявить о достигнутых договоренностях.

Украина работает над возвращением гражданских лиц и воссоединением семей

Еще одним направлением гуманитарных переговоров является возвращение гражданских лиц и воссоединение семей. Арахамия пояснил, что этот процесс остается сложным, а предыдущие попытки международных организаций не дали желаемого результата.

Поэтому украинская сторона предлагает начать с небольших групп людей, которых ранее почти не удавалось вернуть. В дальнейшем этот механизм планируют постепенно расширять.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинская делегация пригласила советника первой леди США Мелании Трамп Марка Бекмана посетить Украину и предложила ему также совершить поездку в Россию. По словам Давида Арахамии, это помогло бы американскому представителю сохранить роль посредника, которого готовы принять обе стороны.

Также Новини.LIVE писали, что Украина не просила Меланию Трамп участвовать в обмене военнопленными, поскольку он проводится на основании прямых договоренностей с Россией. В то же время с командой первой леди США обсуждают создание отдельного механизма возвращения гражданских заложников.