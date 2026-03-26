Буданов заявил, что парламентского кризиса в Украине не существует
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в Украине не существует парламентского кризиса. По его словам, есть определенные проблемы и он попытается с этим помочь.
Об этом Кирилл Буданов заявил в комментарии Новини.LIVE.
Что говорит Буданов о кризисе в парламенте
Отвечая на вопрос журналистки, Буданов заявил, что парламентского кризиса не существует. Однако он попытается помочь решить проблемы, которые там возникли.
"Парламентского кризиса не существует, есть проблемы, с которыми нужно работать. Однако парламент — это Верховная Рада, у них верховная власть. Смогу ли я помочь как-то это уладить? Я попробую", — сказал руководитель Офиса президента.
Какая ситуация в Верховной Раде
Как сообщали Новини.LIVE, ранее Даниил Гетманцев заявлял, что Верховная Рада исчерпывает свой потенциал. По его словам, в парламенте усиливаются разногласия.
В то же время Руслан Горбенко сказал, что в Верховной Раде более года не собиралось более 228 нардепов. Он отметил, что монобольшинство давно потеряло способность принимать решения.
Однако нардеп Галина Янченко отметила, что в Украине нет парламентского кризиса. Существует неодобрение некоторых законодательных инициатив.
А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада продолжает эффективно работать даже в сложных условиях. Парламент демонстрирует способность принимать важные решения.
