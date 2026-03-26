Буданов заявил, что парламентского кризиса в Украине не существует

Дата публикации 26 марта 2026 20:45
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в Украине не существует парламентского кризиса. По его словам, есть определенные проблемы и он попытается с этим помочь.

Об этом Кирилл Буданов заявил в комментарии Новини.LIVE.

Что говорит Буданов о кризисе в парламенте

Отвечая на вопрос журналистки, Буданов заявил, что парламентского кризиса не существует. Однако он попытается помочь решить проблемы, которые там возникли.

"Парламентского кризиса не существует, есть проблемы, с которыми нужно работать. Однако парламент — это Верховная Рада, у них верховная власть. Смогу ли я помочь как-то это уладить? Я попробую", — сказал руководитель Офиса президента.

Какая ситуация в Верховной Раде

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Даниил Гетманцев заявлял, что Верховная Рада исчерпывает свой потенциал. По его словам, в парламенте усиливаются разногласия.

Читайте также:

В то же время Руслан Горбенко сказал, что в Верховной Раде более года не собиралось более 228 нардепов. Он отметил, что монобольшинство давно потеряло способность принимать решения.

Однако нардеп Галина Янченко отметила, что в Украине нет парламентского кризиса. Существует неодобрение некоторых законодательных инициатив.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада продолжает эффективно работать даже в сложных условиях. Парламент демонстрирует способность принимать важные решения.

