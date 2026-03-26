Головна Новини дня Буданов заявив, що парламентської кризи в Україні не існує

Дата публікації: 26 березня 2026 20:45
Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що в Україні не існує парламентської кризи. За його словами, є певні проблеми і він спробує з цим допомогти.

Про це Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LIVE

Що каже Буданов про кризу в парламенті

Відповідаючи на запитання журналістки, Буданов заявив, що парламентської кризи не існує. Однак він спробує допомогти владнати проблеми, які там виникли.

"Парламентської кризи не існує, є проблеми, з якими потрібно працювати. Однак парламент — це Верховна Рада, у них верховна влада. Чи зможу я допомогти якось це владнати? Я спробую", — сказав керівник Офісу президента. 

Яка ситуація у Верховній Раді

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Данило Гетманцев заявляв, що Верховна Рада вичерпує свій потенціал. За його словами, у парламенті посилюються розбіжності. 

Водночас Руслан Горбенко сказав, що у Верховній Раді понад рік не збиралось більш як 228 нардепів. Він наголосив, що монобільшість давно втратила здатність ухвалювати рішення.

Однак нардепка Галина Янченко наголосила, що в Україні немає парламентської кризи. Існує несхвалення деяких законодавчих ініціатив. 

А голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада продовжує ефективно працювати навіть у складних умовах. Парламент демонструє здатність ухвалювати важливі рішення.

Верховна Рада Кирило Буданов криза
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
