Арахамія заявив, що Рада може діяти в складних умовах
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада України продовжує ефективно працювати навіть у складних умовах. За його словами, вона демонструє здатність ухвалювати важливі рішення.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Давид Арахамія заявив у соцмережах.
Арахамія розповів про роботу Ради
Арахамія заявив, що парламент уже неодноразово доводив свою готовність діяти у найважчі періоди для держави. Він наголосив, що попри наявні труднощі, робота над їх подоланням триває.
"Є певні труднощі, робота над ними буде продовжуватися, але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці", — голова фракції.
Він також подякував народним депутатам за їхню роботу та зазначив, що парламент готується до розширення форматів спільної діяльності.
Що відбувається у Верховній Раді
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Данила Гетманцева повідомляли, що Верховна Рада вичерпує свій потенціал. За його словами, у парламенті посилюються розбіжності, а здатність ухвалювати складні рішення знижується.
Водночас Руслан Горбенко заявляв, що у Верховній Раді понад рік не збиралось більш як 228 нардепів. Народні обранці не ходять на роботу. Через це монобільшість давно втратила здатність ухвалювати рішення.
Водночас депутатка Галина Янченко наголосила, що в Україні немає парламентської кризи. Вона вважає, що папламент виконує свою реальну функцію, лише існує несхвалення деяких законодавчих ініціатив.
