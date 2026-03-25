Арахамія заявив, що Рада може діяти в складних умовах

Давид Арахамія. Фото: t.me/David_Arakhamia

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада України продовжує ефективно працювати навіть у складних умовах. За його словами, вона демонструє здатність ухвалювати важливі рішення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Давид Арахамія заявив у соцмережах.

Читайте також:

Арахамія заявив, що парламент уже неодноразово доводив свою готовність діяти у найважчі періоди для держави. Він наголосив, що попри наявні труднощі, робота над їх подоланням триває.

"Є певні труднощі, робота над ними буде продовжуватися, але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці", — голова фракції.

Він також подякував народним депутатам за їхню роботу та зазначив, що парламент готується до розширення форматів спільної діяльності.

Що відбувається у Верховній Раді

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Данила Гетманцева повідомляли, що Верховна Рада вичерпує свій потенціал. За його словами, у парламенті посилюються розбіжності, а здатність ухвалювати складні рішення знижується.

Водночас Руслан Горбенко заявляв, що у Верховній Раді понад рік не збиралось більш як 228 нардепів. Народні обранці не ходять на роботу. Через це монобільшість давно втратила здатність ухвалювати рішення.

Водночас депутатка Галина Янченко наголосила, що в Україні немає парламентської кризи. Вона вважає, що папламент виконує свою реальну функцію, лише існує несхвалення деяких законодавчих ініціатив.