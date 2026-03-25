Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Арахамия заявил, что Рада может действовать в сложных условиях

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 15:53
Давид Арахамия. Фото: t.me/David_Arakhamia

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада Украины продолжает эффективно работать даже в сложных условиях. По его словам, она демонстрирует способность принимать важные решения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Давид Арахамия заявил в соцсетях.

Арахамия рассказал о работе Рады

Арахамия заявил, что парламент уже неоднократно доказывал свою готовность действовать в самые тяжелые периоды для государства. Он отметил, что несмотря на имеющиеся трудности, работа над их преодолением продолжается.

"Есть определенные трудности, работа над ними будет продолжаться, но интересы государства всегда были и остаются на первом месте", — глава фракции.

Он также поблагодарил народных депутатов за их работу и отметил, что парламент готовится к расширению форматов совместной деятельности.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Даниила Гетманцева сообщали, что Верховная Рада исчерпывает свой потенциал. По его словам, в парламенте усиливаются разногласия, а способность принимать сложные решения снижается.

В то же время Руслан Горбенко заявлял, что в Верховной Раде более года не собиралось более 228 нардепов. Народные избранники не ходят на работу. Из-за этого монобольшинство давно потеряло способность принимать решения.

В то же время депутат Галина Янченко отметила, что в Украине нет парламентского кризиса. Она считает, что папламент выполняет свою реальную функцию, только существует неодобрение некоторых законодательных инициатив.

Верховная Рада Давид Арахамия война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации