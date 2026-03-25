Арахамия заявил, что Рада может действовать в сложных условиях

Давид Арахамия. Фото: t.me/David_Arakhamia

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада Украины продолжает эффективно работать даже в сложных условиях. По его словам, она демонстрирует способность принимать важные решения.

Давид Арахамия заявил в соцсетях.

Арахамия рассказал о работе Рады

Арахамия заявил, что парламент уже неоднократно доказывал свою готовность действовать в самые тяжелые периоды для государства. Он отметил, что несмотря на имеющиеся трудности, работа над их преодолением продолжается.

"Есть определенные трудности, работа над ними будет продолжаться, но интересы государства всегда были и остаются на первом месте", — глава фракции.

Он также поблагодарил народных депутатов за их работу и отметил, что парламент готовится к расширению форматов совместной деятельности.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Даниила Гетманцева сообщали, что Верховная Рада исчерпывает свой потенциал. По его словам, в парламенте усиливаются разногласия, а способность принимать сложные решения снижается.

В то же время Руслан Горбенко заявлял, что в Верховной Раде более года не собиралось более 228 нардепов. Народные избранники не ходят на работу. Из-за этого монобольшинство давно потеряло способность принимать решения.

В то же время депутат Галина Янченко отметила, что в Украине нет парламентского кризиса. Она считает, что папламент выполняет свою реальную функцию, только существует неодобрение некоторых законодательных инициатив.