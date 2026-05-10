Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Британцы высадили десант врачей из-за угрозы хантавируса

Британцы высадили десант врачей из-за угрозы хантавируса

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 20:05
Британские военные направили десант врачей из-за хантавируса
Карантинные условия из-за хантавируса. Фото: Reuters/Hannah McKay

Британские военные направили группу медиков на остров Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике после подозрения на заражение хантавирусом. Были десантированы шесть военнослужащих и двое военных врачей. Одновременно с воздуха доставили кислородные баллоны и медицинские грузы для оказания экстренной помощи.

Причиной операции стало ухудшение состояния гражданина Великобритании, у которого подозревают опасную инфекцию, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Это первый случай, когда армия Великобритании использовала десантирование медицинского персонала для гуманитарной миссии подобного типа. Операция проводилась с использованием транспортного самолета, поскольку быстро добраться до острова обычным способом практически невозможно. Власти Великобритании продолжают контролировать ситуацию и поддерживают связь с местными службами. 

Человек после контакта с хантавирусом
Один из британцев с судна MV Hondius. Фото: Reuters/Hannah McKay

Что за остров Тристан-да-Кунья

Это заморская территория Великобритании, которая расположена в Южной Атлантике. Архипелаг считается одним из самых изолированных населенных мест в мире, где проживает около 220 человек. В обычных условиях добраться туда можно только морским транспортом, а путь занимает несколько дней. Именно из-за удаленности острова власти решили привлечь военных для срочной доставки врачей и оборудования.

Хантавирус ранее оказался в центре внимания после вспышки на круизном лайнере MV Hondius. На борту судна уже были зафиксированы смертельные случаи среди пассажиров, а часть контактировавших людей находится под медицинским наблюдением в разных странах. Вирус передается человеку от грызунов и может вызывать тяжелые поражения легких и почек. В настоящее время утвержденной вакцины против большинства штаммов хантавируса не существует. 

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE рассказывали о протестных акциях на Тенерифе, которые начались после сообщений о возможном распространении хантавируса. 

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о вероятности введения карантинных ограничений в Польше на фоне угрозы дальнейшего распространения инфекции.

Великобритания карантин хантавирус
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации