Британские военные направили десант врачей из-за хантавируса

Карантинные условия из-за хантавируса. Фото: Reuters/Hannah McKay

Британские военные направили группу медиков на остров Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике после подозрения на заражение хантавирусом. Были десантированы шесть военнослужащих и двое военных врачей. Одновременно с воздуха доставили кислородные баллоны и медицинские грузы для оказания экстренной помощи.

Причиной операции стало ухудшение состояния гражданина Великобритании, у которого подозревают опасную инфекцию, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Это первый случай, когда армия Великобритании использовала десантирование медицинского персонала для гуманитарной миссии подобного типа. Операция проводилась с использованием транспортного самолета, поскольку быстро добраться до острова обычным способом практически невозможно. Власти Великобритании продолжают контролировать ситуацию и поддерживают связь с местными службами.

Один из британцев с судна MV Hondius. Фото: Reuters/Hannah McKay

Что за остров Тристан-да-Кунья

Это заморская территория Великобритании, которая расположена в Южной Атлантике. Архипелаг считается одним из самых изолированных населенных мест в мире, где проживает около 220 человек. В обычных условиях добраться туда можно только морским транспортом, а путь занимает несколько дней. Именно из-за удаленности острова власти решили привлечь военных для срочной доставки врачей и оборудования.

Хантавирус ранее оказался в центре внимания после вспышки на круизном лайнере MV Hondius. На борту судна уже были зафиксированы смертельные случаи среди пассажиров, а часть контактировавших людей находится под медицинским наблюдением в разных странах. Вирус передается человеку от грызунов и может вызывать тяжелые поражения легких и почек. В настоящее время утвержденной вакцины против большинства штаммов хантавируса не существует.

