Британські військові направили десант лікарів через хантавірус

Карантинні умови через хантавірус. Фото: Reuters/Hannah McKay

Британські військові направили групу медиків на острів Трістан-да-Кунья в Південній Атлантиці після підозри на зараження хантавірусом. Було десантовано шість військовослужбовців і двоє військових лікарів. Одночасно з повітря доставили кисневі балони і медичні вантажі для надання екстреної допомоги.

Причиною операції стало погіршення стану громадянина Великої Британії, у якого підозрюють небезпечну інфекцію, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Це перший випадок, коли армія Великої Британії використовувала десантування медичного персоналу для гуманітарної місії подібного типу. Операція проводилася з використанням транспортного літака, оскільки швидко дістатися до острова звичайним способом практично неможливо. Влада Великої Британії продовжує контролювати ситуацію та підтримує зв'язок із місцевими службами.

Один із британців із судна MV Hondius. Фото: Reuters/Hannah McKay

Що за острів Трістан-да-Кунья

Це заморська територія Великої Британії, яка розташована в Південній Атлантиці. Архіпелаг вважається одним із найбільш ізольованих населених місць у світі, де проживає близько 220 осіб. У звичайних умовах дістатися туди можна тільки морським транспортом, а шлях займає кілька днів. Саме через віддаленість острова влада вирішила залучити військових для термінового доставлення лікарів та обладнання.

Хантавірус раніше опинився в центрі уваги після спалаху на круїзному лайнері MV Hondius. На борту судна вже було зафіксовано смертельні випадки серед пасажирів, а частина людей, які контактували, перебуває під медичним наглядом у різних країнах. Вірус передається людині від гризунів і може спричиняти важкі ураження легень і нирок. Наразі затвердженої вакцини проти більшості штамів хантавірусу не існує.

