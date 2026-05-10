Головна Новини дня Британці висадили десант лікарів через загрозу хантавірусу

Британці висадили десант лікарів через загрозу хантавірусу

Дата публікації: 10 травня 2026 20:05
Британські військові направили десант лікарів через хантавірус
Карантинні умови через хантавірус. Фото: Reuters/Hannah McKay

Британські військові направили групу медиків на острів Трістан-да-Кунья в Південній Атлантиці після підозри на зараження хантавірусом. Було десантовано шість військовослужбовців і двоє військових лікарів. Одночасно з повітря доставили кисневі балони і медичні вантажі для надання екстреної допомоги.

Причиною операції стало погіршення стану громадянина Великої Британії, у якого підозрюють небезпечну інфекцію, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Це перший випадок, коли армія Великої Британії використовувала десантування медичного персоналу для гуманітарної місії подібного типу. Операція проводилася з використанням транспортного літака, оскільки швидко дістатися до острова звичайним способом практично неможливо. Влада Великої Британії продовжує контролювати ситуацію та підтримує зв'язок із місцевими службами.

Человек после контакта с хантавирусом
Один із британців із судна MV Hondius. Фото: Reuters/Hannah McKay

Що за острів Трістан-да-Кунья

Це заморська територія Великої Британії, яка розташована в Південній Атлантиці. Архіпелаг вважається одним із найбільш ізольованих населених місць у світі, де проживає близько 220 осіб. У звичайних умовах дістатися туди можна тільки морським транспортом, а шлях займає кілька днів. Саме через віддаленість острова влада вирішила залучити військових для термінового доставлення лікарів та обладнання.

Хантавірус раніше опинився в центрі уваги після спалаху на круїзному лайнері MV Hondius. На борту судна вже було зафіксовано смертельні випадки серед пасажирів, а частина людей, які контактували, перебуває під медичним наглядом у різних країнах. Вірус передається людині від гризунів і може спричиняти важкі ураження легень і нирок. Наразі затвердженої вакцини проти більшості штамів хантавірусу не існує.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали про протестні акції на Тенерифе, які почалися після повідомлень про можливе поширення хантавірусу.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про ймовірність запровадження карантинних обмежень у Польщі на тлі загрози подальшого поширення інфекції. 

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
