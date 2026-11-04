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Главная Новости дня Авиаудар по Камышевaxе: число погибших возросло до 37 человек

Авиаудар по Камышевaxе: число погибших возросло до 37 человек

Ua ru
4 ноября 2026 13:16
Авиаудар по Камышевaxе: число погибших возросло до 37 facebook.com/DSNS.GOV.UA
Спасатели на месте удара по Камышевaxе в Запорожской области. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Число погибших в результате российского авиаудара по Камышевaxе Запорожского района продолжает расти. По состоянию на 4 ноября известно о 37 погибших. На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

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Атака РФ на Запорізьку область
Поисково-спасательные работы на месте удара по Камышевaxе. Фото: ГСЧС Запорожья

Авиаудар по Камышевaxе: число погибших растет

Число погибших в результате авиаудара по Камышевaxе, нанесённого российскими войсками 2 ноября 2026 года, возросло до 37 человек.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте удара продолжают работать кинологические расчёты и подразделение Государственного горноспасательного отряда ГСЧС Украины.

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Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 28-летний спасатель Родион получил многочисленные травмы во время российского удара по Камышевaxе 2 ноября, когда вместе с коллегами выехал тушить пожар. Его отец Эдуард узнал о ранении сына от другого сына, а впервые увидел Родиона уже в больнице после операции. В результате атаки также погибли близкие и знакомые семьи, а некоторых людей до сих пор разыскивают.

Новини.LIVE писали, что 2 ноября российские войска нанесли авиаудар по школе в Камышевaxе Запорожской области, где раздавали гуманитарную помощь. Одна из пострадавших женщин провела под завалами около двух часов, пока спасатели не извлекли её с помощью домкрата. Её напарница погибла на месте, а всего среди работниц бригады в результате удара погибли восемь женщин.

Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине атака погибшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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