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Главная Новости дня В Комышувасе из-под завалов извлекли тела 31 погибшего

В Комышувасе из-под завалов извлекли тела 31 погибшего

Ua ru
4 ноября 2026 09:25
В Комышувасе после удара РФ из-под завалов извлекли тела 31 погибшего ГСЧС Запорожья
Сотрудники ГСЧС проводят поисково-спасательную операцию. Фото: ГСЧС Запорожья

В Комышувасе Запорожской области продолжается поисково-спасательная операция на месте российского удара, нанесённого 2 ноября. Из-под завалов извлекли тела 31 погибшего, личности 12 человек уже установлены.

Об этом сообщил сопредседатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Сколько человек числятся пропавшими без вести в Комышувасе

На данный момент 59 человек числятся пропавшими без вести. Часть из них, вероятно, опознают среди уже найденных погибших. По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться еще 38 человек.

В Комышувасе из-под завалов извлекли тела 31 погибшего - фото 1
Сообщение Федорова. Фото: скриншот

По словам Федорова, российские войска нанесли прицельный удар по населенному пункту авиабомбой ФАБ-3000.

Удар пришелся по людям, которые пришли получать гуманитарную помощь. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

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Как сообщали Новини.LIVE, в течение суток 30 октября российские войска нанесли 699 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области. Для атак применялись авиация, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерия. В результате обстрелов в Запорожском районе ранения получили шесть человек.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что российские удары по энергетической инфраструктуре Запорожской области могут ухудшить ситуацию с электроснабжением также в Николаевской и Днепропетровской областях. По его словам, основной целью атаки стала генерация электроэнергии.

Запорожская область война в Украине погибшие Запорожская ОВА атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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