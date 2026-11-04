Сотрудники ГСЧС проводят поисково-спасательную операцию. Фото: ГСЧС Запорожья

В Комышувасе Запорожской области продолжается поисково-спасательная операция на месте российского удара, нанесённого 2 ноября. Из-под завалов извлекли тела 31 погибшего, личности 12 человек уже установлены.

Об этом сообщил сопредседатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Сколько человек числятся пропавшими без вести в Комышувасе

На данный момент 59 человек числятся пропавшими без вести. Часть из них, вероятно, опознают среди уже найденных погибших. По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться еще 38 человек.

Сообщение Федорова. Фото: скриншот

По словам Федорова, российские войска нанесли прицельный удар по населенному пункту авиабомбой ФАБ-3000.

Удар пришелся по людям, которые пришли получать гуманитарную помощь. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

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Как сообщали Новини.LIVE, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что российские удары по энергетической инфраструктуре Запорожской области могут ухудшить ситуацию с электроснабжением также в Николаевской и Днепропетровской областях. По его словам, основной целью атаки стала генерация электроэнергии.